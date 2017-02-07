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BBC Türkçe

Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye tepki, MHP'ye teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım, referandumda "Hayır" diyecek CHP'yi "FETÖ, PKK ve bölücü örgütlerle" iş tutmakla suçladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarına" tercih edeceğini söyledi.

07 Şubat 2017 17:00

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" kampanyası yürütecek CHP'yi eleştirdi, "Evet" kampanyası yürüteceğini açıklayan MHP'ye ise teşekkür etti.

CHP'nin marjinal odaklarla aynı fotoğrafta yer aldığını söyleyen Yıldırım, "CHP'yi Allah ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Milletin yolundan saparsanız millet de sizi arasına almaz, size hak ettiğiniz cezayı da dersi de verir" dedi.

Yıldırım ayrıca, Anayasa'nın CHP yüzünden değiştirildiğini de söyledi:

"2007'de Meclisin en büyük partisine, 363 milletvekili bulunan partiye, cumhurbaşkanı seçtirmeyen, bunun için hukuk ihdas eden anamuhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep olmuştur."

Binali Yıldırım, toplumu germeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısındaki konuşmasındaş "Millet için 'Evet', devlet için 'Evet', Cumhuriyet için 'Evet', Türklüğün bekası için 'Evet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Diktatörlük geliyor" eleştirilerini dikkate almadıklarını söyleyen Bahçeli, CHP'nin Türkiye'yi Alman Başbakanı'na "şikayet etme küstahlığı" gösterdiğini belirtti.

Bahçeli, "Evet" dedikleri için eleştirilmelerine ise şu sözlerle yanıt verdi:

"CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, Türkiye Komünist Partisi, eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, fitne çağcılar, Cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup ağız birliği etmişçesine MHP'ye bindiriyor, MHP'ye saldırıyor. Niye 'Evet' diyormuşuz? Biz de diyoruz ki size ne, size mi soracaktık? Ne yani, izin ve icazeti sizden mi alacaktık?

"Dün halklara özgürlük diyerek, orak çekiçle poz vererek ülkücülere kurşun sıkan, pusu kuran Perinçgiller; şimdi kalkmışlar neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar.

"Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır."

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