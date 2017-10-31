Başbakan Yıldırım'dan CHP'li Tezcan'a: Parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü ben anlamadım

AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında söylediği "Faşist diktatör" sözleriyle ilgili olarak, "Parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü ben anlamadım.Burada terbiyem müsade etmiyor öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine geleneklerine baksınlar" dedi.

2018 yılında kamuya 5 bin engellinin işe alınacağını belirten Yıldırım, "Önümüzdeki sene 2018'de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Ayrıca EKPSS'nin (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) geçerlilik süresi 2 yıl bunu 4 yıla çıkarıyoruz. Ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak" diye konuştu.

Yıldırım, "KOBİ'lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70'i ödemesiz yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere destek sağlayacağız'' dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Milletimizle birlikte 2023 hedeflerimize Cumhuriyetimizin 100. yılına kararlı adımlarla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı demokrasi ve hukuk devletidir. Bir kez daha Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyorum. Cumhuriyetin 100. yılına sadece 6 yıl kaldı. Son yıllarda ülkemize demokrasimize millet iradesine yönelik birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Tamamını püskürttük. İstikametimizi asla kaybetmedik hedeflerimizden hiç şaşmadık. 15 yıldır milletin desteği duasıyla dimdik ayaktayız. Milletin desteğini alanların sırtı yere gelmez. Diz çöktürmeye çalıştılar çökmedik dizginlemeye çalıştılar inadına şaha kalktık. Türkiye 15 Temmuz'a rağmen terörle yoğun mücadeleye rağmen bu senenin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Dünyadan bizden daha fazla büyüyen iki ülke var biri Çin biri Hindistan üçüncü Türkiye geliyor. Bu yıl sonu itibarıyla büyümemiz 6'nın üzerinde 7'ye yakın bir orana ulaşacak.

Son dönemde hayata geçirdiğimiz birçok düzenleme var. Bunları adeta anlatacak zaman bulamıyoruz. KOBİ'lere esnaf sanatkara geçen hafta 10 milyar liralık yeni kredi imkanından bahsetmiştim. Onun üzerine şimdi yeni bir şey KOBİ'lerimizde yeni kredi imkanı getiriyoruz. Bu kredi imkanına göre KOBİ'lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70'i ödemesiz yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere destek sağlayacağız. Amaç Katma Değeri yüksek ürünleri KOBİ'lere yöneltmek. Toplam destek tutarı her bir KOBİ için 5 milyar özel ürün olursa bu 2 katına kadar çıkabilecek. Teknoloji yatırım destek programı diyoruz buna. Stratejik ürün desteği de planladık bundan yerli milli ürünler ayrıca desteklenecek.

Kara gümrük kapılarına gelen bütün araçlar artık otomatik plaka okuma ve kaydetme sistemiyle çalışacak. 17 sınır kapımızda kurulan bu sistem faaliyete geçecek.

"2018'de 5 bin engelli kardeşimizi işe alacağız"

Önümüzdeki sene 2018'de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Ayrıca EKPSS'nin (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) geçerlilik süresi 2 yıl bunu 4 yıla çıkarıyoruz. Ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak.

Bütçemizin bu seneki büyüklüğü 763 milyar lira. 2002 yılında AK Parti ilk bütçesini yaparken bütçenin manzarası neydi? Gelirlerinin yüzde 43'ünü doğrudan faize ödüyordu. Birikmiş faiz borcuna neredeyse bütçenin yarısını faize veriyordu. Geriye kalan yüzde 57 ile de ne yapacaksan yapacaksın. 2018 bütçesinde faize vereceğimiz miktar yüzde 9.

2002 yılında 100 lira vergi topluyorduk içinden 86 lirasını faize yatırıyoruz. Geriye 14 lira para kalıyor bozdur bozdur harca. Bu bütçede 100 liranın 88 lirası bizde kalıyor 12 lirasını faize veriyoruz. Gönlümüz istiyor ki hiç vermeyelim hedefimiz hiç vermemek. 86 liradan 12 liraya düşürmüşüz 15 yılda. Diyorlar ya siz bu yatırımları nasıl yaptınız? Bu kadar sosyal destek tarım desteği... Gömü mü buldunuz diyorlar gömü bulmadık faizciye giden paraları elinden aldık milletin hizmetine verdik yatırımlara verdik. Bu işe sizin aklınız ermez.

"2019'da tekli eğtime geçeceğiz"

2019'da tekli eğitime geçeceğiz. Bazı iller şimdiden tekli eğitime geçti. Sabahçı öğlenci kalktı bütçemizin yüzde 18'i eğitime ayrılıyor. Eğitim demek gençlik demek. Buraya ne kadar ayırırsak geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. Sağlık diğer bir alan. 2018 yılında sağlık bütçemiz 127 milyar lira. Eğitimden sonra ikinci sırada geliyor. Bütçe büyüklüğünün yüzde 17'si. Bu bütçe yatırım ve hizmet bütçesidir. 2002 yılına göre yatırımdaki kaynağı 2 katın üzerinde artırdık. Sosyal harcamalar 2002 yılında sosyal harcama kaleminde belediye hükümet hepsi 3 milyarın altından bugün 51 milyar lira. Sosyal devlet lafla olmuyor icraatla oluyor. İcraatın adresi AK Parti.'

CHP'li Tezcan'a 'Diktatör' yanıtı

Son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP'de ciddiyeti giderek artan bir uslüp bozulması yaşanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini anlayan varsa beri gelsin. Ana muhalefet partisi sözcülerinin de ayarı kaçmış bir dil kullanmaya atan sebebi de merak ediyoruz.Bir parti sözcüsü geçen gün cumhurbaşkanımız hakkında münasebetsiz laflar etti. Bunu dinleyince adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadım. Burada terbiyem müsade etmiyor öyle bir cevap veririm ki altından kalkamazlar. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine geleneklerine baksınlar.'

Sayın Kılıçdaroğlu sadece cumhurbaşkanımıza partinize değil aynı zamanda millete de hakaret etmekten geri durmuyor. Sandığa gidip oy veren vatandaşlara yükleniyor niye AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye onlardan hesap sormaya çalışıyor. Sen ikide bir cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapacaksın meşru siyaset dilinin dışına düşeceksin sonra da saygı bekleyeceksin. Diyor ki evet oyu verenlerin çoğu pişman nereden biliyorsun? Başarısızlığının faturasını AK Parti'ye ve onun liderine hakaret ederek örtemezsin. Çalış çabala bir gün belki sen de iktidar olursun.''