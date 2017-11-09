Başbakan Yıldırım’dan Beyaz Saray’a FETÖ ve Zarrab mesajı: Davalar ilişkileri etkilemesin

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İki lider görüşmenin yeni bir sayfa açılmasına yardımcı olacağına umut ettiklerini söyledi" ifadeleri yer aldı. Diyaloğun artırılması çağrısı yapılan açıklamada "İki müttefik ülkenin yapıcı diyaloğu artırması gerekiyor" denildi. Açıklamada "Orta Doğu’yla ilgili daha fazla fikir testisinde bulunulmalı. ABD, PKK’ya karşı Türkiye’nin yanında" denildi. Başbakan Yıldırım'ın da Pence'e “Davalar ilişkileri zehirlemesin” dediği belirtildi.

Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, TSİ 19.00'da başladı ve 20.20'de sona erdi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

Dün gerçekleşmesi planlanan kritik görüşme bugüne ertelenmişti. Görüşmede başta PYD/YPG'ye verilen destekler olmak üzere, FETÖ ile mücadele ve vize konusu gibi kritik başlıkları ele alındı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD ziyareti sırasında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada Türkiye’ye ABD misyonlarında çalışanların, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tutuklanmasına ilişkin dava süreçlerinde şeffaflık ve hukuka uygunluk çağrısı yaptı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre iki lider görüşmenin ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasına yardımcı olacağını umduklarını söyledi ve ortak zorluklar karşısında dost ve müttefik ülkeler olarak yapıcı diyaloğa ihtiyaç duyulduğu konusunda anlaştı. ABD ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki ortak çıkarları istikrar ve güvenliğin altını çizen iki lider, bu bağlamda hükümetler arası istişarelerin devam etmesi konusunda anlaştı.

ABD Başkan yardımcısı Pence Başbakan Binali Yıldırım’a Türkiye’nin IŞİD’le mücadeleye ve küresel güvenliğe katkılarından dolayı teşekkür etti ve ABD’nin PKK ve diğer terör tehditlerine karşı Türkiye’nin tarafında durduğunu vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerindeki yerel çalışanların, gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin olağanüstü hal kapsamında tutuklanmasına dair derin endişelerini dile getirdi ve bu davalardaki hukuki sürecin şeffaf ve esaslara uygun olarak yürütülmesi çağrısı yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım ABD'ye gitmeden önce "Amerika ile ilişkilerimizin mükemmel düzeyde olduğunu söylememiz doğru olmaz. Ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların artık geride bırakılması, geleceğe odaklanılması yönünde düşüncelerimizi muhatabımıza aktaracağız" şeklinde konuşmuştu.

Başbakanlık'tan açıklama

Yıldırım-Pence görüşmesinden sonra Başbakanlıktan da açıklama geldi.

Başbakanlık açıklaması şöyle:

ABD’yi ziyaret etmekte olan Sayın Başbakanımız, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bugün (9 Kasım) Vaşington’da bir görüşme yapmıştır.



Görüşmede, FETÖ elebaşının tutuklanarak ülkemize iadesi, faaliyetlerinin sonlandırılması talebimiz yinelenmiştir. New York'da görülen ve ilişkilere zarar veren davalardaki sözde delillerin sahte olduğu, yasalara uygun olmayan yöntemlerle toplandığı hatırlatılmıştır.

Terörle mücadele dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meseleler etraflıca ele alınmış; YPG terör örgütüne silah verilmesi konusunda duyduğumuz rahatsızlık ve desteğin sona erdirilmesi yönündeki beklentilerimiz hatırlatılmıştır.

Taraflar iki ülke arasındaki köklü müttefiklik ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın önemini vurgulamışlar ve bu görüşmenin ikili ilişkilerde, iki dost ve müttefik ülke olan Türkiye ve ABD arasında yapıcı diyalog temelinde yeni bir sayfa açması temennisinde bulunmuşlardır.

"Davalar ilişkileri zehirlemesin"

CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Washington ziyaretinin ardından New York’a hareket eden Başbakan Yıldırım’ın uçakta yaptığı açıklamaları CNN Türk canlı yayınında aktardı. Binali Yıldırım’ın “Davalar ilişkileri zehirlemesin” dediğini söyledi. Aktaş’ın aktarımına göre, PYD’ye verilen desteğin kesilmesini talep eden Yıldırım’a Pence, söz konusu desteğin bir süre daha devam edeceğini belirtti.

"Erdoğan ve Trump arasında işlemeyen iletişim Yıldırım ve Pence arasında kuruldu"

Hürriyet yazarı Murat Yetkin de Binali Yıldırım'ın uçakta yaptığı "Görüşmenin amacına ulaştığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump ile son dönemde iyi işlemeyen iletişimin ili numaralar, yani Yıldırım ve Pence tarafından kurulduğu söylenebilir" yorumuyla paylaştı.

Murat Yetkin'in aktarımına göre, Yıldırım, "Diyalogun devam etmesini kararlaştırdık. Sorunları anlık müdahalelerle, telefonlarla çözümü konusunda mutabık kaldık. 24 saat karşılıklı telefonlarımız ulaşılabilir olacak."

Pence ile YPG'ye verilen silahlardan FETÖ ile mücadeleye, Rıza Zarrab davalarına dek iki ülke arasındaki bütün konuları ele aldıklarını söyleyen Yıldırım, görüşmenin genel olarak "müspet" hava içinde geçtiğini söyledi.

Türkiye ve ABD arasındaki son zamanlarda kötüleşen ilişkilerin iki ülkeye de faydasının olmadığı konusunda Pence ile görüş birliğinde olduklarını söyleyen Yıldırım, "Siyasetçiler olarak, ülkeyi yönetenler olarak daha fazla sorumluluk alarak ilişkileri zedeleyen konuları aradan çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıda neler görüşüldü?

İki ülke arasındaki ilişkilerin son bir ayına damgasını vuran vize krizinin gölgesinde gerçekleşen görüşmenin gündeminde Ankara ile Washington’ın derin görüş ayrılığı içinde olduğu PYD/YPG ve FETÖ ile mücadele gibi zor başlıklar vardı.

Başbakan Yıldırım dün gazetecilerle sohbetinde ‘bu ziyaretlerden hemen sonuç çıkmaz ama çözme iradesi bizde mevcut’ demişti. Yıldırım Amerikalı kanaat önderleriyle buluşmasında da ‘Biz ABD ile iyi geçinmek istiyoruz’ mesajı vermişti. Pence’e aktaracağı mesajların ipuçlarını veren Yıldırım, ABD ile yaşanan krizlerin en büyük nedeni olarak 15 Temmuz darbe girişimine ve Pensilvanya’da yaşayan Fethullah Gülen’e işaret etti.

Geniş güvenlik önlemleri

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yıldırım-Pence görüşmesi sırasında Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti dolayısıyla Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın tamamen kapatıldığı ve parka çıkan sokaklarda ilave güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Olası protestolara karşı polisin aldığı güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Yıldırım temaslarda bulunmak üzere New York'a gitti

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını tamamlayarak, New York'a hareket etti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Başbakan Yıldırım, ABD ziyaretinin Washington bölümünü tamamladı.

Yıldırım, Pence ile görüşmesinin ardından, özel uçak "CAN" ile Andrews Hava Üssü'nden New York'a hareket etti.

Başbakan Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve diğer yetkililer New York'a gitti.