Başbakan Yıldırım'dan, Barzani'ye 'başsağlığı' telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile telefonda görüştü.

Yıldırım, Şengal ve Rojava’ya yapılan hava saldırılarında hayatını kaybeden 5 peşmerge için başsağlığı diledi.

Erdoğan: Haber verildi

Erdoğan, dün Reuters'a yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "ABD ya da koalisyon onay vermediğini" açıkladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şengal operasyonu için ABD, Rusya ve Kuzey Irak'ın bilgilendirildiğini söylemiş ve "Operasyonda 5-6 peşmergenin öldüğü bilgisi geldi; bu bizim için arzu edilmeyen bir konuydu; bildirime rağmen bunun olması bizi üzdü" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, TSK'nın Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan hava harekâtlarına tepki göstermiş ve "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta ne ABD'yle ne de IŞİD karşıtı koalisyonla uygun bir koordinasyon oluşturmadan saldırılar düzenlemesinden çok endişeliyiz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik" demişti.