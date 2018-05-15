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Dünya

Başbakan Yıldırım'dan Bangladeş, Fas ve Pakistan liderlerine İİT daveti

İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze'deki katliamı görüşmek üzere cuma günü İstanbul'da olağanüstü toplanacak

15 Mayıs 2018 23:29

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeşli mevkidaşı Sheikha Hasina, Faslı mevkidaşı Sadeddin el-Osmani ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'yi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Hasina, el-Osmani ve Abbasi ile telefonla görüştü.

Görüşmede liderlerin Ramazan ayını kutlayan Başbakan Yıldırım, üç lideri Filistinlilerin Gazze’de yaşanan olayları görüşmek üzere cuma günü İstanbul’da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Üç liderin de zirveye ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt verdikleri, Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Başbakan Yıldırım'ın, ayrıca bugün Irak, Katar ve Cezayirli mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

 

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