Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya: Sizi uyarıyorum, iç işlerimize karışmayın

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya başta olmak üzere Hollanda ve diğer birçok Avrupa Birliği ülkesinin Türkiye'nin iç işlerine karıştığını belirterek "Avrupa Birliği sizi uyarıyorum. İç işlerimize karışmayın, işinize bakın" dedi. Avrupa Birliği'nin PKK'ya kol kanat gerdiği görüşünü de dile getiren Yıldırım "PKK'lılara FETÖ'cülere kol kanat germek size mi düştü? Karaman, terör örgütlerini tedavülden kaldırmaya var mısınız?" yorumunda bulundu.

16 Nisan'daki referandum mitingi kapsamında Karaman'da konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"22 yaşındaki Muhammed Yalçın, Ankara'da şehit oldu. Şehadet şerbetini içti. Allah şehidimizi ve bütün şehitleri peygamberlerimize komşu etsin. Bütün şehitlerimizi şükranla anıyoruz.

Sevgili Karamanlılar, er gibi meydanlardan dönenlerdeniz, bir ahbap yoluna ölenlerdeniz... Türkiye'ye uzanan zalimlerin ellerini kırmaya hazır mısınız? (Evet sesleri)

Şehitlerimiz ve gazilerimiz için, bağımsız Türkiye için, güçlü Türkiye için... (Evet sesleri) Karaman işi bitirmiş.

Karaman'a yakışan da budur. 16 Nisan'da Karaman'da sandıklar 'evet' oyları ile dolup taşacak mı?

16 Nisan'da mühürler Türkiye'nin geleceği için basılacak mı? 16 Nisan'da millet sandıkta, vesayet odaklarına kırmızı kartı gösterecek mi? Evet.

Değerli kardeşlerim büyük değişime az kaldı. Şimdi 'hayır' şarkısını söyleyenler, baktı ki millet bunlara aldırış etmiyor. 'Evet' diye karar vermiş, telaşlandılar.

Şu bayrakları bir kaldırın da Kılıçdaroğlu görsün, bu bayrağı yok edenin, bu bayrağa göz dikenin canına okur Karaman. Bu ezanlar dinmez. Bu bayrağa laf edemezsiniz.

Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Aşağı mahallede bir yalan söylüyor, yukarı mahallede unutuyor. Sen 'Evet' diyenlere 'Hain' diyeceksin, sonra 'Hayır' diyenlere şöyle böyle deniyor diye istismar yapacaksın. Sen önce meydanlara çık, 'evet' diyenler haindir lafının hesabını ver. 82 model darbe mahsulü bir anayasaya sarılmış, bırakmıyor.

"Kılıçdaroğlu'nun çalışarak iş başına gelme gibi bir hedefi yok"

Cumhurbaşkanımızın size selamı var gençler. Bu kutlu yürüyüşe çıktığımızda bir söz verdik. "Biz milletten başka kimseyi tanımayız. Tek adresimiz millettir". Bugüne kadar bu prensibimizi bozmadık. Şimdi yeni anayasada işin sahibi millet olacak. Patron siz olacaksınız. Yeni anayasa ile milletin iradesine ortak olmaya çalışanlar, Gezi olaylarını planlayanlar, 15 Temmuz'u planlayanlar, 17-25 Aralık'ı planlayanlar artık miadını dolduruyorlar.

Kılıçdaroğlu buna karşı çıkıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun çalışarak iş başına gelme gibi bir hedefi yok. 27 Nisan'ı, 12 Eylül'ü planlayanlar miadını dolduruyor. Devlet içindeki paralel yapılanmalar, çeteleşmeler sona erecek.

Yeni anayasa ile medya plazalarında hükümetler kurma, hükümetler yıkma dönemi sona erecek. Manşetlerin söylediği değil, milletin söylediği olacak.

"14 yıldır biz millete hizmet ediyoruz"

Bakın mevcut sistemde, 14 yıldır biz millete hizmet ediyoruz ama. Bir yandan da şeytan taşlıyoruz. Şeytan taşlamadan fırsat kaldığı zaman yollar yapıyoruz, hastaneler yapıyoruz, milletin gönlünü yapıyoruz. Yeni sistemde şeytan taşlama yok. Engelli koşu yok. Engelsiz koşu var gençler. Cumhurbaşkanı-başbakan anlaşmazlığı diye bir şey kalmıyor. Sistem değişiyor, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geliyor.

Gücü, sandıkta siz belirliyorsunuz. Yüzde 50 ile cumhurbaşkanını seçiyorsunuz, beş yıl boyunca çalışıyor. Sizin hizmetlerinizi yerine getiriyor. Çok güzel çalıştıysa beş yıl daha seçebilirsiniz. Ama üçüncü yılda isteseniz de yok. İki dönem yeter. Biz ne konuşuyoruz ya, Karaman bitirmiş işi. İş bitmiş. Evet, yine de biz anlatalım. İstiyorlar ki bütün bu olumsuzluklara rağmen, bu 82 model anayasa ile yola devam edelim. Pamuklara sarıp sarmalansın, bu anayasa dokunulmasın. Çünkü bu haliyle anayasa, milli iradeyi engellemek için iyi bir araç. İşlerine geldiği zaman 367 icadı çıkarıyorlar.

Vesayet odaklarını piyasaya sürüyorlar. Parti kapatmaya çalışıyorlar. Bunlar Türkiye'nin en büyük partisine kapatma davası açmadı mı? Bu anayasa ile mahkemelere koşup büyük projeleri engelliyorlar, Türkiye'nin gelişmesini yavaşlatıyorlar. Manşetlerle hükümetler artık düşmeyecek. Milletvekili transferleriyle siyasetle oynanmayacak. Güvenoyunu Meclis değil, milletin kendisi sandıkta verecek. Siz vereceksiniz. İşte bütün bunlar olurken CHP'nin de HDP'nin de uykuları kaçıyor. Keyfi kaçıyor. İki partinin söylemleri de aynı. Boşuna ikiz kardeş demiyoruz.

Karaman, Türkiye'nin önünü açmaya hazır mısınız? Karaman, 16 Nisan'da milli iradeyi hakim kılmaya var mısınız? Demokrasi için, kalkınma için, dev eserler için; gücümüz millet, kararımız... (Evet sesleri)

İstiklal Tüneli'ni yapıyoruz "Hayır", şimdi şehir hastanelerine "Hayır", otoyollara "Hayır". Hayır, hayır, hayır... Bunlardan hayır gelir mi? Şimdi yeni anayasa yapıyoruz ona da hayır diyorlar. Değerli kardeşlerim, istedikleri kadar hayır desinler. İstedikleri kadar karşı çıksınlar. Kılıçdaroğlu yedi seçimdir eli boş dönüyor. Bu sefer de aynısı olacak. (Haydi yallah sesleri) Haydi, yallah. Şimdi onların yalanlarını bir tarafa bırakalım, yeni anayasanın doğrularını anlatalım Gençler, yeni anayasa sizin için. Yeni anayasa ile seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. Size sorumluluk alma fırsatı getiriyoruz.

Biz sizinle yürüyoruz. Gençler bu ülkenin ev sahibidir. Biz bu anlayışı değerli kardeşlerim, gençlerin bu ülkenin gerçek sahibi olduğu anlayışını başlattık kardeşlerim. Daha adil bir temsil için milletvekili sayısını da 500'den 600'e çıkarıyoruz. CHP, geçmişte DYP ile beraber 100 birden artırdı. 450'den 550'ye çıkardı. O zaman 29 milyon seçmen vardı, şimdi 80 milyon nüfus var. Eğer böyle laf ederseniz, geçmişteki yaptıklarınız da birbir önünüze gelir.

"Sizi uyarıyorum, iç işlerimize karışmayın"

Dün itibarıyla yurt dışı temsilciliklerimizde oy kullanma işlemi başladı. Gurbette yaşayan vatandaşlarımızın kalbi, kulağı Türkiye'de ve kalpleri Türkiye sevdası ile atıyor. Sandığa gittiler, oylarını verdiler. Özellikle Karamanlılar, Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yapılacak halk oylamasına nasıl dahil olduklarını takip ediyorsunuz. Sabrımız taşmasın, cevabınızı 16 Nisan'a saklayın. Avrupa'nın bazı ülkeleri maalesef ırkçı söylemler gün geçtikçe artmaya başladı. Terör örgütlerinin, PKK'nın 'hayır' propagandası yapıyor. 'Hayır, hayır' diye dolaşıyor. Bölücü örgütün posterlerini taşıyor ama 'evet' demek yasaklanıyor. Bunun adı "Irkçılık"tır. AB'yi uyarıyorum. İç işimize karışmayın. Herkes işini yapsın. PKK'lılara FETÖ'cülere kol kanat germek size mi düştü? Karaman, terör örgütlerini tedavülden kaldırmaya var mısınız?



