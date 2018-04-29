Başbakan Yıldırım'dan 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması: Sokakta adalet aranmaz

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü başlattığı "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili olarak ilk kez konuştu.

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Sokakta adalet aranmaz. Sokağa inmek, sokağa çağırmak en hafifinden sorumsuzluktur" dedi.

CHP'nin milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oy kullandığını hatırlatan Yıldırım, "Dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu baştan biliyor. Gösterdiği tepki anlamlı da doğru da değil" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na yürüyüşten vazgeçmesi çağrısı yapan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu sıradan bir vatandaş değil, ana muhalefet partisinin başkanıdır. Yasaya, hukuka en fazla saygı göstermesi gereken kendisidir. Yol yol degildir, vazgeçmesini tavsiye ediyorum."

Başbakan Yıldırım, "provakasyon" ihtimalinin sorulması üzerine ise İçişleri Bakanlığı'nın konuyu takip ettiğini ve güvenlik tedbirlerini aldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım'dan kısa süre önce ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Bekir Bozdağ, yürüyerek ya da sokakları hareketlendirerek adalet terazisini ayarının bozmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkında verilen mahkûmiyet kararının ardından yapmış olduğu, yargıya ve yargı mensuplarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, tahkir, tezyif ve tahrik içeren açıklamaları endişe vericidir.

"Yargılama süreci devam ederken, bu süreci hukuka aykırı olarak etkileyecek biçimde açıklamalar yapmak, yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur."

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Perşembe günü Ankara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatmıştı.

Berberoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Müdürü Can Dündar'a vermekle suçlanıyordu.

Çarşamba günü gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Berberoğlu'nu "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutuklanmasına karar vermişti.

Berberoğlu ile birlikte tutuklu milletvekillerinin sayısı 12'ye çıkmıştı