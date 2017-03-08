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Başbakan Yıldırım’dan ‘abidik gubidik’ açıklaması

"Hani ben diyordum ya hükümeti abidikdik gubidik yaparlar..."

08 Mart 2017 21:33

İzmir Bergama’da bir kahvehanede vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, Sinop’ta serf ettiği, “Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak, kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş” sözlerine ilişkin konuştu. 

Yıldırım şu açıklamada bulundu:

“Onlar konuşur, AK Parti yapar. Onlar da çalışıyor da boşa çalışıyor. Kafa yanlış işlere çalışıyor. Laf üretmek için çalışıyorlar. Hani ben diyordum ya hükümeti abidikdik gubidik yaparlar, başbakan değiştiriyorlar. İşte o günlerde oldu. Çiller-Erbakan döneminde biliyorsunuz, Türkiye’nin en fazla oy almış iki partisinin başlarına görev vermedi o zamanki cumhurbaşkanı, arkasında bir kişi olmayan milletvekiline verdi. Öyle olmadı mı? Yalım Erez'e vermedi mi? 28 Şubat sürecini orada başlatmadılar mı? Geçmişi bilmeyen geleceği inşa edemez. Biz geçmişimizi de biliyoruz, geleceğe de emin adımlarla yürüyoruz."

 

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