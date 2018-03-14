Başbakan Yıldırım'dan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasına ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir" dedi.

Yıldırım, Azerbaycan'a hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, şunları söyledi:

CHP'nin 'boykot' önerisi

Seçim güvenliği vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz bir düzenlemedir. İradenin özgürce gerçekleşmesi, sandığa yansıması için hükümet olarak görevimizi hakkıyla yapmak zorundayız. Bu bakımdan CHP'nin boykot, grev bu tip söylemleri zaman zaman oluyor. Herhalde gençliklerinden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var.

Meclis'in pazartesi çalışmasına eleştiriler



Gruplar kendi aralarında anlaştılar. Hangi takvimde çalışacaklarını kendi aralarında karar verdiler. Pazartesi çalışıldı. Geçen hafta CHP'nin tüzük kurultayı nedeniyle onlara bir imkan tanındı. Pazartesi çalışma günü değil mi? İcap ederse 7 gün çalışılabilir.

Tillerson'ın görevden alınması

ABD Başkanı'nın kararını değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir.

Son zamanlarda ABD ile bazı sıkıntılar yaşamamız sır değil. Terör örgütleri adeta ABD'nin koruması altında.

Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki gerçekleştirilir.