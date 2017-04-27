T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım'a, YSK Başkanı Sadi Güven'in 'FETÖ' sanığı başsavcıya referansı soruldu

HDP'li Dirayet Taşdemir soru önergesi verdi

27 Nisan 2017 21:33

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven hakkında bir soru önergesi verdi.

Taşdemir, verdiği soru önergesinde ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı’nın mahkemede “2011 yaz kararnamesi ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandım. Halen YSK Başkanı olan Sadi Güven Fethiye’de stajdan tanıdığım birisiydi. Kendisine… başsavcılık yapmak istediğimi… söyledim. O da beni seven bir kişiydi o vesile ile Adıyaman Başsavcılığına atandım” sözlerini hatırlattı.

Taşdemir, şunları sordu:

1- YSK Başkanı Sadi Güven’in referandum günü verdiği tartışmalı kararının hakkındaki Fettullahcı yapıyla ilişkisi olduğu iddialarından kaynaklandığı  doğru mudur?  Bakanlığınız, Sadi Güven’in cemaat üyesi olduğu iddialarıyla ilgili araştırma ve soruşturması olacak mıdır?

2- Eski başsavcının ifadeleri, başsavcılık görevine torpille geldiğinin itirafıdır. Başsavcılık için gerekli olan yazılı sınav şartının böylelikle şekli bir prosedür haline getirildiği anlaşılmaktadır. Bir kamu görevlisinin “görevini kötüye kullandığı” ile ilgili bu iddiaların araştırılması için, bir kamu görevlisi olan YSK başkanı hakkında bir soruşturma başlatılacak mıdır?

ETİKETLER

sadi güvendirayet taşdemirbinali yıldırımfetöysk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24