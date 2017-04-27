Başbakan Yıldırım'a, YSK Başkanı Sadi Güven'in 'FETÖ' sanığı başsavcıya referansı soruldu

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven hakkında bir soru önergesi verdi.

Taşdemir, verdiği soru önergesinde ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı’nın mahkemede “2011 yaz kararnamesi ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandım. Halen YSK Başkanı olan Sadi Güven Fethiye’de stajdan tanıdığım birisiydi. Kendisine… başsavcılık yapmak istediğimi… söyledim. O da beni seven bir kişiydi o vesile ile Adıyaman Başsavcılığına atandım” sözlerini hatırlattı.

Taşdemir, şunları sordu:

1- YSK Başkanı Sadi Güven’in referandum günü verdiği tartışmalı kararının hakkındaki Fettullahcı yapıyla ilişkisi olduğu iddialarından kaynaklandığı doğru mudur? Bakanlığınız, Sadi Güven’in cemaat üyesi olduğu iddialarıyla ilgili araştırma ve soruşturması olacak mıdır?

2- Eski başsavcının ifadeleri, başsavcılık görevine torpille geldiğinin itirafıdır. Başsavcılık için gerekli olan yazılı sınav şartının böylelikle şekli bir prosedür haline getirildiği anlaşılmaktadır. Bir kamu görevlisinin “görevini kötüye kullandığı” ile ilgili bu iddiaların araştırılması için, bir kamu görevlisi olan YSK başkanı hakkında bir soruşturma başlatılacak mıdır?