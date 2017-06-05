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Başbakan Yıldırım’a soruldu: Bu saldırıyı nasıl izah edeceksiniz?

HDP'li Beştaş, Veli Saçılık'ın plastik mermilerin hedefi haline gelmesini Meclis gündemine taşıdı

05 Haziran 2017 22:50

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ankara Yüksel Caddesi’nde işine geri dönme talebiyle eylem yapan ihraç edilen Veli Saçılık’ın polisin plastik mermilerine hedef olmasını TBMM’ye taşıdı ve “Tek kolu cezaevinde kolluk müdahalesiyle kopan Veli Saçılık’ın  yalnız başına olduğu halde, silahsız ve herhangi bir tehdit oluşturmayacak şekilde otururken, öldürücü bir biçimde onlarca plastik mermi ile saldırıya maruz kalmasını nasıl izah edersiniz?” diye sordu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beştaş, soru önergesinde şunları ifade etti:

“Kolluğun yerde hareketsiz halde bulunan Saçılık’a onlarca mermi sıkması dikkat çekici bir hadisedir. Yarı baygın halde olan Saçılık’a vatandaşların yardım etmesi de yine kolluk gücü ile engellenmiştir. Kolluk güçlerinin yasaların kendilerine vermiş olduğu silah kullanma yetkisini aştıkları ve hareketsiz duran hiçbir biçimde kaçma riski olmayan bir yurttaşa yönelik orantısız güç kullanımı kamuoyunda derin kaygı uyandırmıştır.

“Kolluk güçlerinin Veli Saçılık’a yönelik orantısız güç kullanımı hadisesinden haberdar mısınız?

“Konuya ilişkin orantısız şiddet uygulayan kolluk güçleri hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

“Kolluk kuvvetlerinin yurttaşlara yönelik orantısız güç kullanımının engellenmesine ilişkin çalışma yürütülüyor mu?

“Tek kolu cezaevinde kolluk müdahalesiyle kopan Veli Saçılık’ın  yalnız başına olduğu halde, silahsız ve herhangi bir tehdit oluşturmayacak şekilde otururken, öldürücü bir biçimde onlarca plastik mermi ile saldırıya maruz kalmasını nasıl izah edersiniz?"

 

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