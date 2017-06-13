Başbakan Binali Yıldırım, Piri Reis Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım'a fahri doktora verildi.

Başbakan Yıldırım’ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşmadan satırbaşları da şöyle:

"Bu üniversiteden mezun olan her öğrenci Piri Resi'in tedrisinde geçen bir öğrencidir. Piri Reis usta bir denizcinin zamanın sınırlarına rağmen neler yapabileceğini, hayatı ile yaptıkları ile ispat etmiştir. Bu zorlu yolda giderken Piri Reis'in kılavuzunuz olacağını asla unutmayın. Bilginin sonu olmadığı gerçeğini akılınızdan çıkarmayın. Deniz üzerinde hep zaferler bulduk diyen Piri Reis gibi siz de zaferden zafere koşun. Bunun için gerekli olan çok çalışmaktır."

"Denizcilikte ekip çalışması önemlidir. Bir ekip olmazsanız bu ekip içeriisnde bir halka zayıf olursa o zaman bir felaket ile karşılaşmanız mukadder olur. Hükümet olarak biz de geçtiğimiz 15 yılda hep rehberimizi Piri Reis olarak gördük. Ülkeye hizmet yaparken bunu asla aklımızdan çıkarmadık. Uzaklara bakmak menzile odaklanmak denizcilerin asli işidir. Yolumuzu tarihi şahsiyetler aydınlatıyor. Bu üniversitede Piri Reis'i hürmetle yad ediyorum. İnsanlığa adalet ilim ve irfan götüüren o şerefli ecdadımız var ve onların yolundan gitmeye devam ediyoruz. Denizci millet olmak gereğini yapmakla olur."

"15 Temmuz'da millet onlara gereken cevabı verdi. Millet bu bayrağı indirmedi, bu ezanları dindirmedi. Eğitim her zamn ülkemizin en önemli konularından biridir. Bu ülkenin geleceği için en önemli atılımın eğitim alanında yapılması gerektiğini gördük."