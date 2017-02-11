Başbakan Yıldırım: Yük paylaşımında cimrilik gösterilmesin

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde yapılan basına kapalı görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yer aldı. Görüşmenin ardından Yıldırım ve Guterres ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, görüşmede Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeleri, IŞİD'le mücadele konusunu, PKK, YPG ve PYD’nin bölgedeki faaliyetlerini ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının tek çatı altında toplanıp bir merkeze dönüştürülmesi konularını konuştuklarını söyledi.

“Yük paylaşımında cimrilik gösterilmesin”

Türkiye’nin 3 milyon civarında Suriyeli ve Iraklı mülteciye ev sahipliği yaptığını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Türkiye bunu yaparken de doğrusu başka ülkelerden kayda değer bir destek almadan bunu başarmış durumdadır. Bunu da bütün dünya görmektedir, bilmektedir. Biz istiyoruz ki, bu bölgedeki sorunların sonlandırılmasında herkes üzerine düşen görevi yapsın, yük paylaşımında cimrilik göstermesin” dedi.

“Kıbrıs’ta hep yapıcı tutum izledik”

Kıbrıs görüşmeleri hakkında da konuşan Başbakan Yıldırım, "Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu bir sonucu ulaşması bakımından Türkiye olarak her zaman yapıcı bir tutum izledik. Bundan sonra da bu tutumuzu sürdüreceğiz ancak buradaki ince nokta Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve beklenmedik bir tatsız olayın yaşanmamasıdır. Ayrıca bu adada kurulacak yeni yönetim şeklinde adil, eşit her iki tarafın temsil edileceği bir yapının oluşturulması da olmazsa olmaz hususların başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.