Başbakan Yıldırım: Yarın itibariyle kara unsurlarımız da Afrin'de gerekli faaliyetleri icra edecektir

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Suriye'de Afrin bölgesine yönelik olarak yapılan askeri harekat ele alındı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Toplantıda ilk sözü olan Başbakan Yıldırım, "Afrin harekatının ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yıldırım, Afrin harekâtı ile ilgili bilgi almak üzere Genelkurmay Başkanlığı'na gitti.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün öğlenden sonra TSK'nın Afrin bölgesinde bulunan PKK,KCK,PYD, YPG,DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kapsamlı harekatı başlamıştır. Harekatın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda, TSK Mehmetçiğin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu'ndan da katılanlar vardır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından, Afrin'den son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik ataklar, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir. Son 3 yılda bölgede terör örgütü adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştır ki 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canlarını kurtararak burada yerleşmiştir. Terör örgütü Afrin'de Kürtleri yok etmeye yönelik bir operasyon yapılıyor gibi kara propagandalarının asla ve asla gerçekle alakası yoktur. Bu harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan, BM kararlarından aldığı meşruiyetini buralardan aldığı bir harekattır. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır."

Bahçeli: Oprasyonun adı dahi anlamlıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise operasyonla ilgili şunları söyledi:

"'Zeytin Dalı' operasyonunun mileltimize, devletimizer hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiğinde, çok önemli bir operasyondur. Adı, kapsamı dahi anlamlıdır. Böyle bir operasyona ilişkin muhalefeti bilgilendirme nezaketiniz bizleri memnun etti. İyi planlanmış bir operasyon. Milletimiz bunu anlayacaktır. Başta siyasi iktidar olmak üzere silahlı kuvvetlerimize önemli desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır. Başarılar diliyorum"