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Başbakan Yıldırım ve Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

Kulis: Yıldırım ve Bahçeli AB uyum yasalarını ve TBMM’de yol haritasını görüştü

26 Nisan 2017 22:00

Hülya Karabağlı

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Çankaya Köşk’ünde yapılan 45 dakikalık görüşmede, anayasa değişikliği kapsamında çıkarılacak uyum yasaları ve Meclis’te izlenecek yol haritasının değerlendirildiği belirtildi. 

Alınan bilgiye göre, ortak bir komisyon kurulabileceği belirtilirken ilk aşamada 160’a yakın yasada değişiklikten söz ediliyor. Görüşmede, TBMM iç tüzüğü de bu kapsamda görüşmede ele alındığı kaydedildi.

Başbakan, Sincar ve Karaçok'a yönelik hava harekâtı konusunda Bahçeli'ye bilgi verirken terörle mücadelenin, tavizsiz ve hız kesmeden devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldığı öğrenildi.

Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı ‘siyasi denetim' kararı ve MHP Liderinin verdiği destek de gündeme geldi.

Başbakan Yıldırım’ın atılacak diplomatik adımlar konusunda bilgilendirildiği de belirtiliyor.

 

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