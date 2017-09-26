Başbakan Yıldırım: Üzüntümüz büyük -YENİDEN 

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından hastaneye gelen Başbakan Binali Yıldırım, milletvekili Yüksel\'in hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insan olduğunu belirterek, \"AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük\" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili 55 yaşındaki Abdulkadir Yüksel, akşam saatlerinde meclisteki çalışma odasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle Güven Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüksel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve bazı AK Parti milletvekilleri Güven Hastanesi\'ne geldi. Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım,\"Gaziantep Milletvekilimiz Abdülkadir Yüksel, bugün geçirdiği kalp krizi sonrası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah\'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Mecliste görevi başında kalp krizi geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi. Çok değerli bir milletvekilimiz. Uzun yıllar doğduğu Birecik\'te belediye başkanlığı yaptı. Hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insandı. AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük. Yarın 11.00\'de TBMM\'de resmi tören düzenlenecek, ardından ikindi namazını müteakip doğduğu Birecik\'te toprağa verilecek\" dedi.

\"ÖRNEK BİR ŞAHSİYETTİ\"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise Milletvekili Yüksel\'in vefatına ilişkin, \"Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Örnek bir şahsiyetti. Fevkalade bir kişilikti. Yıllarca belediye başkanlığı yaptı. Çok çalışkan, gayretli, örnek bir şahsiyetti. Ahirete yolcu ettik. Bizler iki dünyalıyız. Fani bir alemdeyiz, bir de beka alemi var. Müslümanlar cennette buluşacak inşallah.Ailesine sabırlar diliyorum\" diye konuştu.



