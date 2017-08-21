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Başbakan Yıldırım: Ülke diktatörlüğe, tek adamlığa gidiyormuş; külliyen yalan

"Bundan sonraki on yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak"

21 Ağustos 2017 13:34

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de 'diktatör'lük olmayacağını ifade ederek "Ülke diktatörlüğe, tek adamlığa gidiyormuş. Külliyen yalan. Bundan sonraki on yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak" dedi.

Türkiye Singapur iş forumunda konuşan ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiye değinen Yıldırım, "Türkiye ile Singapur arasında çok büyük fırsatlar var. Türkiye son 15 yılda epey kademe kaydetti. Bizim bunu aynı şekilde sürdürmemiz lazım. Pek çok iş alanı var. Bunları Singapurlu iş adamları Türk iş adamlarıyla gerçekleştirebilirler" dedi.

"Suriye'de Irak'ta ömür boyu bu karışıklık devam edecek değil. Oradaki yaraların sarılması, oradaki insanların geleceğe hazırlanması büyük gayretler gerektiriyor. Singapur güçlü finans kaynağına sahip. Türk mütehahitleri Çin'den sonra geliyor. Tecrübe yetişmiş iş gücü finansal imkanlarla bir araya gelince çok güzel işler başarılabilir. Türkiye'nin dünya çapında gelişmiş bir hava yolu var. Dünyanın 236 noktasına direkt uçuklarımız var. Singapurla direkt uçulşarımız var. Yeni havaalanı açıldığında bu daha da artacak" diyen Yıldırım, "Uzakdoğuya Singapur üzerinden ulaşacağız. Ortadoğuya da Türkiye ile ulaşılacak. Singapurla birbirimize benzer özelliklerimiz var. Bunu bir sinerjiye ve katmadeğere dönüştürme şansımız var. İş adamlarımız için güven ve öngörülebilirlik gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

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