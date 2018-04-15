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 BAŞBAKAN YILDIRIM, TUZLA BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ 

  Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Tuzla İlçe Kongresinin ardından Tuzla Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti

15 Nisan 2018 19:13

 

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Tuzla İlçe Kongresinin ardından Tuzla Belediye Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Binanın girişinde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, onların yanına gelerek tokalaştı, sohbet etti. 
Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Başbakan Yıldırım, saat 16.00 sıralarında Tuzla Belediyesi\'nden ayrıldı. 


Görüntü Dökümü
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-Salondan çıkışı ve belediyeye yürüyüşü
-Vatandaşların yoğun ilgisi
-Başbakanın vatandaşlarla tokalaşması ve sohbet etmesi
-Tuzla Belediye Başkanlığı binasına girişi
-Başbakan\'ın çıkışı 
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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