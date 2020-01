Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin 2023 e-ticaret hedefi 350 milyar lira

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin kapanış konuşmasını yapan Başbakan Binali Yıldırım, e-ticaret\'te Cumhuriyetin 100\'üncü yılındaki hedefin 350 milyar lira olduğunu ve bu hedefin tutturulacağını söyledi.

PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da 19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Zirvesi, Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşmasıyla sona erdi. Kapanış toplantısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve 19 ülkeden bakan, bakan yardımcıları ve temsilciler katıldı.

TELEFONSUZ HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ HALE GELECEĞİZ

Elektronik ortamda iş ve işlemlerin hergün başdöndürücü hızla arttığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, çok kısa sürede artık elimizdeki telefon olmadan hiçbir şey yapamaz hale gelineceğini söyledi. Cep telefonlarının vaktimizin büyük kısmını aldığını anlatan Yıldırım, “Bakıyoruz toplantıdayken bir taraftan herkes cep telefonlarından işlerini yapmaya devam ediyor, hayatımızın önemli bir ortağı haline geldi. Belki eşimize, evlatlarımıza ayıramadığımız zamanı bu aletlere ayırır hale geldik\" dedi.

İLETİŞİM OTOBANLARI

Bilgi toplumu olma hedefinin bütün ülkelerin üzerinde ehemmiyetle durduğu bir çalışma olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bilgi toplumu olmak için altyapımızın ülkelerimizin her tarafında aynı şekilde gelişmiş olması lazım. Biz buna iletişim otobanları veya akıl yolları diyoruz. Bu altyapı büyükşehirler, köyler ve kırsalında arasında çok fark olursa o zaman bilgi toplumu olma yolunda iddianız çok anlam ifade etmez. Sayısal uçurumu ortadan kaldıracağız, birinci şart bu. Bunu yaparken de kapsayıcı olmak gerekiyor. Her tarafta erişilir ulaşılır hale gelmesi lazım\" dedi.

BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI ARTIRILMALI

İkinci olarak bilgisayar okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, “Genç nesil zaten bilgi toplumunun bir üyesi olarak dünyaya geliyor ama bizim yaşlarımız ve ilerisindekilerin de mutlaka bilgi toplumu için bilgisayar okuryazarı haline getirilmesi gerekir. Aksi halde her şeyi elektronik platformda yapmaya başladığınızda hayat onlar için çok zor olur. \'Boşver zaten onların yaşları ileri, bir şey yapma gereği yok\' demek doğru değil. Benim kayınvalidem de eğer telefondan pizza ısmarlayabiliyorsa o zaman bu işin faydası var. Yoksa \'Evladım sen memleketi yönetiyorsun ama ben telefondan pizza sipariş edemiyorum, önce bana öğret\' diyecek\" dedi.

SİBER GÜVENLİK

Herşeyin elektronik ortama aktarıldığından bahseden Başbakan Yıldırım, “Sağlık, ticaret, özel, savunma, eğitim, banka-finansmanla ve hatta arabamızla ilgili bilgilerimiz orada. Dolayısıyla bunların güvenliğini sağlamak gerekiyor. Demek ki siber güvenlik oldukça önemli hale geliyor, hem kişiler hem ülkeler için. Aksi halde bu büyük imkan, bir nimet olmaktan çıkıyor, bir tehdide, cezaya, külfete dönüşüyor. O bakımdan bilgi toplumu hedeflerimizi gerçekleştirirken bu üç hususun üzerinde önemle durmamız gerekiyor\" dedi.

İNTERNETTE TEK ŞERİTLİ YOLLARLA BİR YERE VARILAMAZ

İnternette tek şeritli yollarla bir yere varılamayacağını kaydeden Başbakan Yıldırım, ilginç bir hikayeyle örnek verdi:

“İnternette artık çok şeritli yollara ihtiyaç var. İnternet otoyollarına ihtiyaç var. Bu internet otoyollarını geniş bantla sağlıyor. Ben ulaştırma bakanıydım, geniş bant işini telaffuz ederken çok anlatamıyordum. 2007 seçimlerinde memlekette kampanya yapıyoruz. Erzincan\'da bir köye gittik, girişte yaşlı bir teyze çeşmenin başında oturuyor. Yanındaki insanlar dedi ki, \'Teyze bakan geldi ne istiyorsan iste.\' Şöyle kafasını kaldırıp bana baktı, \'Hoş geldin evladım, ne isteyelim yollarımızı yaptınız, sularımız akıyor, ondan sonra bütün ihtiyaçlarımızı karşıladınız. Allah razı olsun, emme birşey eksik kaldı.\' \'Nedir teyze\' dedim. \'Bu köyde ADSL çekmiyor\' dedi. \'O ne teyze\' dedim. \'Evladım bakan olmuşsun ama cahal kalmışsın. Allah bilir ki sen messengeri bile bilmezsin\' dedi. Sonra anladık teyzenin torunu varmış yurtdışında, onunla görüntülü konuşma ihtiyacı duyuyor ve onun için ta köyden kalkıyor şehre gitme mecburiyetinde kalıyor. Bu çok külfetli bir iş ve bize \'ADSL çekmiyor\' diye sitemde bulunuyor. İşte sayısal uçurum dediğimiz şey bu, sayısal uçurumun ortadan kaldırılması demek memleketin her köşesinde yaşayanların her türlü yenilik ve hizmete erişmesini sağlamaktır. İnsanların yaşadıkları yerde mutlu olmasını sağlamaktır. Başka yere gitmesine ve ihtiyaç aramasına gerek duymamalıdır\" dedi.

GENİŞ BANT YÜZDE 60\'IN ÜZERİNDE

Son 15 yılda ülkemizdeki altyapı yatırımlarında havayolu, deniz, karayolu, demiryolu ve iletişim yatırımlarıyla ciddi anlamda ilerleme kaydettiklerini dile getiren Yıldırım, “Bugün Türkiye\'de internet geniş bant yüzde 60\'ın üzerindedir. Genel erişim ise yüzde 99\'dur. O yüzden de internet üzerinde gittikçe daha çok iş yapılmaya başlandı. Başlangıçta interneti insanlar kullanıyordu. Sonra makineler kullanmaya başladı. Eşyaların interneti, buna geldik. Evinizin sıcaklığından, arabanın klimasının gitmeden hazır olması, hatta kahve ısmarlayabiliyorsunuz. Birçok kolaylık ve rahatlık var. Ama bunları altyapı olmadan yapamazsınız ve olduğu için yapar hale gedik. Demek ki mobil ve e-ticaret dünyada baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Son 4 yılda dünya küresel ticaretindeki pay dört kat arttı. Demek ki yılda yüzde 100\'ün üzerinde artıyor\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'DE 70 MİLYON MOBİL KULLANICI VAR

Bugün ülkemizde mobil kullanıcı sayısının 70 milyon üzerinde olduğunu açıklayan Yıldırım, “Bu sayıya baktığımızda e-ticaret sektörünün ülkemiz için çok önemli bir alan olduğunu söylememiz mümkün. Teknolojik dönüşüme öncelikle kendimizden başladık. Yani devlette verilen işlerin internet kullanılarak yapılması için e-devlet portalını 2009\'un başında devreye aldık. Bugün birçok hizmet, sorgulama, işlem e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Buna belediyeler, bakanlıklar, yerel yönetimler dahil ve özel sektör zaten yapıyor. 10 yılda 5G teknolojisine doğru hızla ilerliyoruz. Bugün 4.5G teknolojisini kullanıyoruz\" dedi.

GERÇEK ALEMDEN DAHA AĞIR SUÇLAR SANAL ALEMDE

Teknolojideki gelişim ve değişimin hızından da bahseden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Hakikaten şu anda yapay zeka, Endüstri 4.0\'ı konuşuyoruz. Bütün bunlar insanlığın geleceğini değiştirecek gelişmeler. Bu değişimler iyi veya kötü yönde olabilir. İlaca benzer, kararında kullandığınızda şifa, yanlış kullandığınızda zehirler, yok eder. İnternet üzerinden işlenen suçlara bakın. Gerçek alemde işlenen suçlardan daha ağır suçlar sanal alemde işleniyor. Takibi, tespiti ve cezalandırmada muazzam zorluklar var. Suç teşkil edecek bir eylem yapıyor, ama bilmem ne adasında hesap açıp yapıyor ve nasıl yargılayacaksın. Herkesin hukuk düzeni ayrı, ara bul, bulduğunda da iş işten geçmiş oluyor. Yaptığı tahribatın telafisi imkansız hale dönüşüyor. Bu bilişimler küresel bir farkındalık, hukuk alanında BM konvansiyonları gibi birtakım konvansiyonların yapılması lazım. Bütün ülkelerin taraf olduğu ve kabul edildiği, AB\'nin var ama yeterli değil, daha geniş kapsamlı bilişim ve siber suçlarla mücadele için küresel bir anlaşmaya ihtiyaç var. Aksi takdirde ülkeler arasındaki kriz ve çatışmaların da ciddi anlamda artması ihtimali var.\"

350 MİLYAR LİRA E-TİCARET HEDEFİ

E-ticaret\'in çok hızlı büyüdüğünü de anlatan Başbakan Yıldırım, “Gümrük yok, bürokrasi yok herşeyi bir tuşla hallediyorsunuz ama çok büyük lojistik merkezlere ihtiyaç var. Herşeyi bir yere toplayıp oradan ha babam siparişi gönderecekseniz. Neyin nerelere olduğundan haberiniz yok, siz sonuca bakıyorsunuz. E-ticaret\'te sınır yok, küresel bir iş, nerede bir iş yaparsanız yaparsınız o işin halkaları başka ülkelerde olabiliyor. Bu da e-ticaret\'e küresel bir boyut kazandırıyor. Küresel kalkınmada bir adalet sağlamış oluyor, küresel barış ve işbirliğinde yeni bir akın sağlanmış oluyor. Bütün bunlardan hareketle PTT de elini çabuk tuttu, e-ticaret\'in hukuki altyapısı oluşturuldu. Gerekli yasalar çıkartıldı ve vatandaşımızın e-ticaret açısından gönül rahatlığıyla çalışabileceği engeller kaldırıldı. E-ticaret üzerinde iş ve işlem yapacak şirketlerin yıllık aidat ödemelerine destek vermeye başladık. Geçen sene 891 şirkete 4.5 milyon TL destek verdik. Bu yılın 10 ayında 18 milyonu buldu ve şirket sayısı 5 bini aştı. Önümüzdeki süreçte e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığını artıracak, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak adımlar atılacak. E-ticaret\'te 2023, cumhuriyetimizin 100\'üncü yılındaki hedefimiz 350 milyar lira ve bu hedefi tutturmayı inşallah başaracağız. Ülkemizin yakın gelecekte dünyanın önemli dijital ekonomileri arasında yerini almasıdır. Bunun ihracata da katkısı olacaktır\" diye konuştu.

EN BÜYÜK 10 PROJENİN 6\'SI TÜRKİYE\'DE

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye\'nin satın alma paritesi gücüne göre dünyanın 13\'üncü ülkesi, Avrupa\'nın 6\'ncı büyük ekonomisi konumunda, kişi başı milli gelirin son 15 yılda dolar bazında 3 kat artış gösterdiğini ve dünyada 2008\'den bu yana devam eden 10 mega projeden 6\'sının Türkiye\'de olduğunu söyledi. Türkiye\'nin küresel krize rağmen hiçbir şekilde küresel büyümenin altına düşmediği, en kötü halde bile 2 katının altına düşmediğini belirten Yıldırım, “Amacımız bu tecrübelerimizi başta komşularımız olmak üzere bölge ülkelerimizle paylaşmak. Sizin tek başınıza kalkınmanız bir şey ifade etmez. Türkiye\'nin 1370 kilometre Suriye ve Irak\'a hududu var. Oralarda terör, iç savaş otorite boşluğu, masum insanlar hayatını kaybediyor. Milyonlarca insan yerini yurdunu terketmek zorunda kalıyor. Bosna bunları iyi biliyor, oradaki vahşeti, soykırımı zulmü biz unutmadık ve unutmamamız da lazım. Tunus\'ta aynı şekilde karıştırmaya çalıştılar. Libya parçalanmışlık durumu var, Yemen\'de aynı şekilde. Yani bizim etrafımızdaki bölgede kriz, kaos ve iç savaş var. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümeyi sağlamış, diğer yandan bölgemizdeki kaos ve krizlerden kaynaklanan sorunları çözmek için ciddi gayret gösteriyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI