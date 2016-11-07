Başbakan Yıldırım: Türkiye enerjide Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin enerjide Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu söyledi. Yıldırım Türkiye'nin büyüme hedeflerine ilişkin de " Önümüzdeki yıllarda yüzde 5'in üzerinde büyüme hedefliyoruz" diye konuştu.

Ankara'da Elektirik Santralleri Açılış Töreni'nde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. Az önce Enerji Bakanımız da enerji konusunda 14 yılda nereden nereye geldiğimizi anlattı. Enerji ile ilgili kurulu kapasitemizin 2.5 kat artmasının amacı şudur; Türkiye 3 kat büyüdü.

Türkiye büyümeseydi ne enerjide yenilenebilir enerji, alternatif enerji kaynakları ne de kapasitenin bu ölçüde büyümesinden söz edebilirdik. Enerjideki kurulu gücümüzün büyümüş olması tabiatıyla çok önemli, ama bu büyümenin şekl daha da önemli. Orada da 10 yıl önce devletin yapıp işletti enerji tesisleri toplam tesisin yüzde 65 iken bugün yüzde 35'in altına düşmüştür. Kamu - özel sektör iş birliğinin en güzel model olarak kendini ortaya koymuştur.

Arz açığı, özel sektörün imkanlarıyla kapatılmış, Türkiye önemli bir konuma yükselmiştir. Hükümetimizin gündeminde şimdi enerjide çeşitliliği artırmak var. Türkiye olarak, enerjide hala büyük oranda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltacak, çeşitliliğimizi artıracak projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Nükleer enerji santralleri bu bağlamda en önemli projeler arasında yer alıyor. Termik enerji, kömür olarak zengin bir ülkeyiz, yerli kömürümüzü kullanarak enerji üretme meselesi de hem cari açığımıza katkı sağlayacak hem de istihdam imkanı getirecek. Bununla ilgili bazı teşvikleri, bazı tedbirleri hali hazırda almış durumdayız.

Eğer termik santral kuracaksanız bunu yerli kömürle yapmanız halinde kolaylık sağlanacak, yerli tesisin kurulması teşvik edilmiş olacak. Benzer şekilde rüzgardı, güneşti, buna benzer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çeşitliliğimizi artırma yönünde sonraki projelere hız vereceğiz. Dün bakanlarımızın da katılımıyla Erzincan Üzümlü ilçesine ve diğer 40 ilçemize doğalgaz bağlantısını gerçekleştirdik. Hali hazırda 76 ilimizde doğalgaz var, 2018 yılına kadar kalan 5 ilimizi de doğalgazla buluşturmuş olacağız. İlçelere de doğalgaz bağlantısını bundan böyle bağlamaya ve doğalgaz vermeye devam edeceğiz. Tabii her ilçeye sabit iletim hatlarıyla doğalgaz vermemiz kolay olmayabilir, burada da özel yöntemlerle taşınabilir yöntemlerle doğalgaz bağlantısını mümkün kılabiliriz.

Enerjide Türkiye sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlayan bir ülke olmanın yanında aynı zamanda Avrupa için Balkanlar için ve bölgemizdeki birçok ülke için enerji geçiş güzergahını oluşturuyor. Üretici değil, tüketici olmakla beraber diğer ülkelere de enerjinin güvenli bir şekilde aktarılması için büyük projelere ev sahipliği yapıyoruz.

AK Parti'nin en önemli özelliği sözlerinin arkasında durmasıdır. Yapacağımız işlerin sözünü veririz, yapamayacağımız hiçbir işin arkasında olmayız çünkü dürüst olmamız gerekiyor. Aksi halde vatandaşın siyasete olan güveni zedelenmiş olur. Önümüzde daha yapacak çok işimiz var.

2023, 2053 hedef ve vizyonlarımızı gerçekleştirmek için büyümeye, üretmeye devam etmeliyiz. Onun için 2017'de büyümemizi daha da hedef olarak artırdık, 2017'de, 2018'de, 2019'da yüzde 5 üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Çalışmalarımız, planlamalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Az önce de sayın bakanım ifade etti, enerji arz kapasitesi bakımından Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi durumundayız. Ne kadar enerji kaynağı üretirsek o kadar dışa bağımlılığımız azalır, cari açığımıza katkı sağlanır.



Sayın Cumhurbaşkanım, bugün zat-ı alinizin himayelerinde açılışını gerçekleştirdiğimiz 158 yeni tesisin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

