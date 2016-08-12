Başbakan Yıldırım: Türkiye büyük bir uçurumun eşiğinden döndü

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak “Türkiye büyük bir uçurumun eşiğinden döndü. "Ülkemizin geleceğine kastedenler, demokrasisini yok etmeye çalışanlar, Gazi Meclisimizi bombalamaktan bile çekinmeyen alçaklar, eğer muvaffak olsalardı, bugün başka bir Türkiye'yi konuşuyorduk” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "Türkiye'ye Güvenenler Türkiye'de Üretenler" programına telekonferans yolu ile katılarak konuşma yaptı.

Yıldırım’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin büyük bir uçurumun eşiğinden döndüğünü belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin geleceğine kastedenler, demokrasisini yok etmeye çalışanlar, Gazi Meclisimizi bombalamaktan bile çekinmeyen alçaklar, eğer muvaffak olsalardı, bugün başka bir Türkiye'yi konuşuyorduk. Darbeyle yönetimi ele geçirilmiş, milli irade ortadan kaldırılmış ve dünya gelişen ülkeler liginden düşmüş, 3. dünya ülkeleri arasında bir Türkiye'yi konuşacaktık. Allah'a şükür, milletimizin basireti, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve hükümetimizin kararlılığıyla bu belayı defettik”

Türkiye'nin 350 milyar doları aşan dış ticaret hacmiyle, yaklaşık 160 ülkenin milli gelirinin üstünde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "2015 yılında dış ticaret açığı yüzde 25 oranında düşmüş gözüküyor. Cari açığın milli gelire oranı 2014 yılında yüzde 5,8 iken, bu oran 2015'te 4,5'a gerilemiş durumda. Bu sene sonunda 4'e düşürmeyi hedefliyoruz. Kamu maliyesindeki sıkı duruşumuzu asla değiştirmeyeceğiz."

"Bugün demokrasimiz de ekonomimiz de sapasağlam ayaktadır. Bankacılık sektörümüz, finans sektörümüz sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor."

"Türkiye'nin 2016 bütçesi de 130 ülkenin milli gelirinin daha üzerinde gerçekleşti. Yüzde 11'in üzerinde olan bütçe açığının milli gelire oranını 2015'te yüzde 1,3 seviyesine düşürdük ve bu oranları korumaya gayret ediyoruz. Kamu borcunda AB'den, dünyanın birçok ülkesinden daha iyi durumdayız. Bankacılık finans sektörümüz sağlam bir zeminde çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Bankamız 15 Temmuz'a rağmen piyasaya döviz verme ihtiyacı duymadı ve rezervlerimizde herhangi bir azalma söz konusu değil, 121 milyar doların üzerinde brüt rezervimiz var.

"Hükümet olarak gerçek ekonominin hep yanında olacağız" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ayrıca geçmişe yönelik yüklerinizden kurtarmanız için de kapsamlı düzenlemeler yapıyoruz. Stok affından tutun kasa fazlasına ve ödenmemiş vergi borçlarının yeniden bir kolaylık getirilerek taksitlendirilmesine varıncaya kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Siz ülke için üretmeye devam edin, ülkenize güvenmeye devam edin, sizin hükümetiniz de sizin önünüzdeki engelleri teker teker kaldırmaya devam edecek."