Başbakan Yıldırım: Türk ekonomisi sağlamdır, herhangi bir tereddüt yok

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Lirası'nın dolar karşısında 3.40'ı geçmesine ilişkin " Vatandaşlarımız emin olsun, türk ekonomisi sağlamdır. Herhangi bir tereddüt yok, birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden çok daha iyi durumdayız" dedi. Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'na getirilen çocuk istimasarı düzenlenmesinde yer alan "Mağduruyla evlenen cinsel istismar suçlusunun cezası ertelenebilecek" önergesine ilişkin de "Arkadaşlar bu tamamen gerçek dışı iftiradır. Olay şudur; yaşı tutmayan, erken yaşta evlenenler var. Bilmiyorlar yasaları, dolayısıyla çocukları oluyor. Baba hapse giriyor, çocuklar anasıyla yalnız kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile var. Bir seferlik bu mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmadır. Seçim döneminde tüm partilerin önüne gelen en önemli sorun ve herkes de bu sorunu çözmek için söz vermiş. İşte CHP'nin her zaman yaptığı çarpıtma, sapıtma kampanyası" değerlendirmesini yaptı.

Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cinsel istismar düzenlemesi

Arkadaşlar bu tamamen gerçek dışı iftiradır. Olay şudur; yaşı tutmayan, erken yaşta evlenenler var. Bilmiyorlar yasaları, dolayısıyla çocukları oluyor. Baba hapse giriyor, çocuklar anasıyla yalnız kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile var. Bir seferlik bu mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmadır. Seçim döneminde tüm partilerin önüne gelen en önemli sorun ve herkes de bu sorunu çözmek için söz vermiş. İşte CHP'nin her zaman yaptığı çarpıtma, sapıtma kampanyası... Bundan böyle bu şekilde evlenmeler olursa hiçbir şekilde müsamaha edilmeyecek. Geçmişte bu cezalardan haberi olmayanların evlenmeleri sonucu mağduriyetler var. Olay bundan ibaret, onun dışındakiler bildiğiniz CHP'nin saptırmaya, çarpıtmaya yönelik eylemleridir

Dolar açıklaması



Ekonomi koordinasyon kurul toplantısını saat 4'te yapacağız. ABD seçimlerinden sonra dünya piyasalarında bir hareketlilik başladı. Dolar kurundaki bu artış dahil olmak üzere bu konuları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız emin olsun, türk ekonomisi sağlamdır. Herhangi bir tereddüt yok, birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden çok daha iyi durumdayız. Tedbirsiz olmamızı bu şartlar gerektirmiyor, bunları değerlendireceğiz. Ekonomimizle ilgili alınması gereken kararları alacağız.



CHP'den randevu talebiniz olacak mı?

Ülkenin geleceği için, menfaati için her konuyu görüşür, konuşuruz. Aynı görüşte olmayabiliriz ama bu konuşmaya engel değil.