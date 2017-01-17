Başbakan Yıldırım: Teröristle ilgili birçok detay var, zamanla hepsini paylaşacağız

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin İstanbul Esenyurt'ta yakalanmasına ilişkin olarak "Teröristle ilgili birçok detay var zamanla hepsini paylaşacağız" dedi.

Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeyle ilgili olarak da "Görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok, ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları belli oluyor" diye konuştu.

"Erken seçim sebep yok, istikrar devam ediyor"

Başbakan, gazetecilerin "İkinci tur oylama sonrasında sürpriz sonuç bekliyor musunuz?" sorusuna "Hiçbir sürpriz yok, AK Parti grubu kaya gibi maşallah, ikinci turda da gideceğiz oylarımızı atacağız. İnşallah Türkiye'nin yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. Tabii bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değişikliktir. Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da o olur. Bakalım önce bir Meclis sürecini tamamlayalım." yanıtını verdi.

Yıldırım gündemdeki erken seçim iddialarıyla ilgili de "Erken seçim için ne sebep var? Önce bir gidelim, hiç herhangi bir tereddüte mahal yok, Meclis'ten anayasa geçecek ve referanduma gideceğiz. Milletimize bu değişikliği en güzel şekilde anlatıp yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı gibi olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız yatırım planlarını ertelemesinler, istikrar devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.