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Başbakan Yıldırım: Teröre destek verme alışkanlığı devam ediyor; SİHA'ya niye karşısınız?

"Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun"

13 Eylül 2017 19:06

Başbakan Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla siviller öldürüldü" iddiasından sonra gündeme gelen tartışmalarla ilgili "Ne yazık ki hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz. Silahlı İnsansız Hava Araçları'na (SİHA) karşılarmış. Niye karşısınız? Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun" dedi.

Ankara'da belediye başkanları toplantısında konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

''Ne yazık ki hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz. Neymiş, SİHA'lara karşılarmış. Niye karşısınız? Vatandaşın hayatına kasteden, 'yol medeniyettir' diye yol yaparken alçakça öldürülen o işçiler varken sesi çıkmayanlar, korucuya, polise, askere, jandarmaya gözünü kırpmadan silah doğrultan alçakları teknolojinin verdiği imkanlarla bertaraf ederken neye karşı çıkıyorsunuz?

Siz bu lafları edeceğinize önce 'adalet' diye yürüdüğünüz yollarda kimin koluna girdiğinize bakın da ondan sonra konuşun. Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun. Bu ülkede yaşayıp, bu devletin parasıyla geçinip utanmadan, sıkılmadan hala bunları söyleyebiliyorlar. Buradan soruyorum önünüzde iki yol var. Bugün yalanla dolanla devlete güvenlik güçlerine çamur atmaya çalışıp teröre açıktan destek veriyorsunuz. Peki yarın oy istemek için vatandaşın önüne gittiğinizde bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız?''

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Binali YıldırımBaşbakanterörSİHASilahlı İnsansız Hava Araçları

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