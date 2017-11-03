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Başbakan Yıldırım: TEOG yerine geçecek sistem 1-2 gün içinde açıklanacak

"Amacımız mevcudu kaldırırken daha iyisini, daha fazla başarı ölçümünü sağlayacak bir sistem ikame etmek"

03 Kasım 2017 19:22

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine geçecek sistemle ilgili çalışmaların bittiğini ve 1-2 gün içinde açıklanacağını söyledi. Yıldırım, "TEOG diye bilinen ortaokuldan liseye geçiş için bir sistem vardı. Bu sistemde değişikliğe gidiyoruz. MEB, uzmanlar, hocalarımızın görüşleri, ilgili STK'ların görüşleri dikkate alınarak çerçeve çizildi. 1-2 gün içinde Milli Eğitim Bakanımız bunu kamuoyu ile paylaşacak" dedi.

Yıldırım, kamuoyundan gelecek öneri ve eleştirilerin dikkate alınarak sisteme son şeklinin verileceğini belirtti.

Erzincan Üniversitesi 2017-2018 akademik yıl açılışı ve fahri doktora tevcih töreninde konuşan eden Yıldırım, şunları söyledi:

''TEOG diye bilinen ortaokuldan liseye geçiş için bir sistem vardı. Bu sistemde de bir değişikliğe gidiyoruz. Bu seneden itibaren inşallah uygulayacağız. Bunun son şekli verildi. Milli Eğitim Bakanlığımız, uzmanlar, hocalarımızın görüşleri, toplumdaki ilgili STK'ların görüşleri dikkate alınarak bir çerçeve çizildi. Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde Milli Eğitim Bakanımız kamuoyuyla, velilerle, vatandaşlarla paylaşacak. Bu açıklandıktan sonra kamuoyundan gelecek öneriler, destekler veya eleştiriler olabilir. Bütün bunları da dikkate alarak uygulamanın son şeklini vermiş olacağız.

Amacımız mevcudu kaldırırken daha iyisini, daha kolayını, daha fazla başarı ölçümünü sağlayacak bir sistem ikame etmek, yerine getirmek. Bu amaçlarla çok titiz bir çalışma nihayet tamamlanmış oldu. Ümit ederim ki bu uygulama ile beraber ortaokuldan liseye geçişlerde yavrularımız istedikleri en güzel bölüme, okula tercihlerini yapabilmiş olsun."

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