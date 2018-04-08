T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım: Tek meselemiz barıştır, Türk askerî El Bab'a, Afrin'e barış için gitmiştir

"Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur"

08 Nisan 2018 21:12

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'da Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret ederek, "Bosna'da derdimiz barıştır, Kosova'da tek meselemiz barıştır, Somali'de, Irak'ta, Katar'da ve burada Afganistan'da tek amacımız var barışı sağlamaktır. Bizim askerimiz Suriye'ye El Bab'a, Afrin'e aynı şekilde barış için gitmiştir, barış için vardır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gitti. Burada, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını (ATGK) ziyaret eden Yıldırım, birliğe gelişinde askerler tarafından karşılandı.

Yıldırım, Komutanlıkta, ABD Afganistan Kuvvetleri Komutanı ve NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral John Nicholson'ı kabul etti. Daha sonra ATGK Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın ile görüşen Yıldırım, Aydın'dan birliğin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, şeref defterini imzaladı. Buradan Birliğin helikopter hangarına geçen Yıldırım, askerlerle buluştu.

"Bizim askerimiz El Bab'a, Afrin'e barış için gitmiştir"

Mehmetçik'e hitap eden Başbakan Yıldırım, Kabil'deki askerlerin başarılardan duydukları gururu ifade etti. Kabil'deki Mehmetçik'in görevinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarındaki silah arkadaşlarının yaptığı görevlerden farklı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Kahraman ordumuz bulunduğu her yerde, ülkede barış, huzur, refah için vardır. Bosna'da derdimiz barıştır, Kosova'da tek meselemiz barıştır, Somali'de, Irak'ta, Katar'da ve burada Afganistan'da tek amacımız var barışı sağlamaktır. Bizim askerimiz Suriye'ye El Bab'a, Afrin'e aynı şekilde barış için gitmiştir, barış için vardır." diye konuştu.

"Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur"

Mehmetçik'in Afganistan'da barışın sağlanması, halkın acılarının azaltılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi aldığını dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Nasıl ki Afganistan halkı omzunda ay yıldız olan askeri gördüğünde onu kucaklamak istiyorsa inanın ki Suriye'de El Bab'da, Afrin'de de aynı manzarayı, sahneleri yaşıyoruz. Afrin'de halk, kahramanlarımızı büyük sevinçle karşıladı, bağrına bastı. Çünkü onları yıllardan beri gördükleri zulümden kurtarmış ve bölücü terör örgütünün, DEAŞ'ın verdiği zararlar sona ermişti. Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet vardır, orada barış vardır. Özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum; Fahrettin Paşa. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli kumandanlarından biri. Kendisi Medine'yi savunmakla görevlendirilmişti. Medine'ye uzun müddet kahramanca savunduğu için 'Medine Müdafii' ya da 'Çöl Kaplanı' gibi unvanları hak etmişti. Bu efsanevi komutan daha sonra Cumhuriyet kurulmadan önce, Kurtuluş Savaşı yıllarında Afganistan'a büyükelçi olarak gönderildi. Fahrettin Paşa'nın buraya büyükelçi atanmış olması Türkiye- Afganistan dostluğunun ta en başta ne kadar önemli olduğunu göstermektedir."

Afgan halkının İstiklal Harbi sırasındaki desteğinin Türk halkı tarafından asla unutulmayacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Zor zamanlarda Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için sizler buradasınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptığınız için göğsümüz kabarıyor, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi. 

ETİKETLER

Binali YıldırımAfganistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24