Başbakan Yıldırım TBMM'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerine geçilmesi için verilen 338 evet oyu için açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Allah bin bereket versin, her şey yolunda” dedi.

Yıldırım, "Meclis'teki görüşmelerin seyri iyi gidiyor. Diğer maddeler için 330 endişemiz yok" dedi.

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Sürpriz görüşme

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet kulisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret eden Yıldırım, ardından muhalefet kulisine geçerek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaştı.

Kuliste partisinin Grup Başkanvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Özel ile bulunan Kılıçdaroğlu'nun oturduğu bölüme gelen Yıldırım, burada oturarak bir süre sohbet etti.

Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerinin tamamlanması üzerine Yıldırım, buradan ayrılarak iktidar kulisine geçti.

CNN Türk muhabiri İbrahim Gündüz'ün bildirdiğine göre, görüşme sırasında iki lider arasında ilginç diyaloglar yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu teklifi geri çekseniz ne güzel olur. Ortam yumuşar" sözlerine yanında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Biz 2019'a kadar Başbakan kalmanızı istiyoruz" şeklinde katıldı. Başbakan Yıldırım ise bu sözlere karşılık olarak sadece gülümsemekle yetindi.

