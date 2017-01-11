T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım TBMM'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

Başbakan Yıldırım’dan ‘338’ oy yorumu: Allah bin bereket versin

11 Ocak 2017 01:30

TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerine geçilmesi için verilen 338 evet oyu için açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Allah bin bereket versin, her şey yolunda” dedi.

 Yıldırım, "Meclis'teki görüşmelerin seyri iyi gidiyor. Diğer maddeler için 330 endişemiz yok" dedi.

'Gizli' yapılması gereken oylamadan fotoğraflar…

Sürpriz görüşme

Fotoğraf: TwitterBaşbakan Binali Yıldırım, muhalefet kulisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret eden Yıldırım, ardından muhalefet kulisine geçerek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaştı. 

Kuliste partisinin Grup Başkanvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Özel ile bulunan Kılıçdaroğlu'nun oturduğu bölüme gelen Yıldırım, burada oturarak bir süre sohbet etti. 

Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerinin tamamlanması üzerine Yıldırım, buradan ayrılarak iktidar kulisine geçti.

CNN Türk muhabiri İbrahim Gündüz'ün bildirdiğine göre, görüşme sırasında iki lider arasında ilginç diyaloglar yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu teklifi geri çekseniz ne güzel olur. Ortam yumuşar" sözlerine yanında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Biz 2019'a kadar Başbakan kalmanızı istiyoruz" şeklinde katıldı. Başbakan Yıldırım ise bu sözlere karşılık olarak sadece gülümsemekle yetindi.
 

ETİKETLER

binali yıldırımmeclisgörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24