Başbakan Yıldırım: Tatar şirketlerin ülkemize gelmesini bekleriz

Başbakan Binali Yıldırım, Tataristan'la olan ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğini belirterek "Tatar şirketlerin ülkemize gelmesini bekleriz" dedi.

Tataristan'da konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yatırımcı güvendiği yerlere gider. Şüphesiz, Türkiye - Rusya ilişkilerinin yeniden düzelmesi ile beraber, normalleşme sürecine girmesi ile beraber Tataristan'da da yatırımlar daha çok artacak. 500 milyon doların üzerine çıkan ticaret maalesef geçen yıl düşük kaldı. İnşallah daha da artacak. Tataristan kapasitesinin 3 katından fazla üretim yapıyor, bereketli toprakları var. Rusya Federasyonu içerisinde ikincilikten tutun sekizinliğe kadar bir konumu var. Tataristan'ın ne kadar gelişmiş olması, o kadar ilişkilerimiz açısından öneme sahip. Bu vesile ile, ayrıca Türk yatırımlarının sadece burada olması yetmez, Türkiye'ye gelip iş yapmalarını bekleriz.

Değerli kardeşlerim, Rusya ile devam etmekte olan normalleşme süreci ile Tataristan ile kurmuş olduğumuz ticari bağları daha da ileri taşıyacağız. Rusya ile 2023 yılına kadar 100 milyar dolarlık güçlü bir hedefimiz var. Bildiğiniz gibi dün Moskova'daydık, sayın Başbakan Medvedev Putin ile görüşmeler yaptık.

Yeni dönemin her iki ülke için de uygun şartlara müsait olduğu konusunda mutabakata vardık. Bundan böyle Karadeniz'i çevreleyen, bölgenin en güçlü ülkeleri, Rusya ve Türkiye ilişkileri her bakımdan güçlendirilecek. Alınan kararlardan başlıcaları tarifesiz uçuşların yeniden başlaması, önümüzdeki yıl da Rusya'dan Türkiye'den gelen misafirlerimizin sayısını artırmak için desteklerimiz devam edecek.

Gıda ürünlerindeki bazı yasaklar kalktı. İstihdama getirilen bazı kısıtlamaların kaldırılması konusundaki desteğimizi de ilettik. Temennimiz taşımacılığın, insanların rahatça dolaşmasındaki tüm engellerin kaldırılmasıdır. 2017'de en çok kafa yoracağımız konu budur. İnşallah bunu başaracağımızı düşünüyorum çünkü her iyi yöneticilerinde bunu görüyoruz. Sadece ekonomik ilişkileri geliştirmekte kalmayacağız, bölgesel kalkınma, bölgesel barışın sağlanması, terörle müşterek mücadele edilmesi gibi daha birçok konuda işbirliğimizi artıracağız.

Doğrusu evimizden uzaktayız ama evimizde gibiyiz. Hiç yabancılık çekmiyoruz, dışarıda hava çok soğuk ama yüreğimiz çok sıcak. Bunun için teşekkür ediyoruz."