Başbakan Yıldırım: Taşeron işçilerin statülerini kalıcı esasa bağlayacağız

Başbakan Binali Yıldırım bugün Türk-İş’e gündem dışı ziyarette bulundu. Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu ile birlikte Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’la görüşen Yıldırım, taşeron işçilerin kadro sorununun çözüleceğini söyledi.

Yıldırım, IKBY'de yapılacak bağımsızlık referandumunu da ‘güvenlik meselesi’ olarak gördüklerini belirterek, "Suriye ve Irak’ta statü değişmemeli. Henüz çok geç değil, Barzani tüm dünyanın karşı çıktığı bu sevdadan vazgeçmeli. Statü değişirse gereği yapılır" dedi.

Yıldırım, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili ise Topbaş'ın bugün bir açıklama yapacağını söyledi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO: "Toplantıda iş hayatıyla ilgili meseleleri gündeme alma fırsatımız oldu. Görüşmelere KESK ve TOBB da katıldı. Çalışma hayatı ve iş hayatımızın yüzde 80'inin temsil edildiği bir toplantı oldu. Buraya gelip de taşeron konusunu konuşmamak olmazdı. Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili bakanlıklarımız bir çalışma yürütüyor. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve taşeron olarak çalışanların statülerini kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar alternatiflerle tamamlanmak üzere. Önümüzdeki aylarda Bakanlar Kurulu'na sonra da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na gelecek."

TEOG SINAVI: "TEOG bir sistem değildir. Dolayısıyla ortaokuldan liseye geçiş usulünde bir sistem değişikliğine gidilmiyor. Bunun yerine yine okullarda sınav yapılmaya devam edilecek ve ortaokuldan liseye geçiş öğrencinin ilkokuldan orta sona kadar ilk 8 yıllık başarı durumları dikkate alınarak, lisede hangi tarafa yönlendirileceğine karar verilecek. Bu Bakanlar Kurulu'nda görüşülmeyecek ama daha sonraki Bakanlar Kurulu'nda konuyu görüşmüş olacağız."

BARZANİ BU SEVDADAN VAZGEÇMELİ: "Henüz zaman, bitmiş değil. Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir. Bütün dünyanın karşı çıktığı ve açık olarak ikili ve uluslararası hukuka aykırı şekilde inatla yapmaya çalıştığı bu referandum, bölge için hayırlı olmaz."

TOPBAŞ'IN İSTİFASI: "Bu konuda bugün içinde Kadir Bey bir açıklama yapacak."

YENİ TEZKERE: "Ülkemiz aleyhinde olabilecek her türlü gelişmelere karşı müdahale hakkını veriyor. Bu kez de 30 Ekim’den geçerli olmak üzere tekrar yenilenmiş olacak."