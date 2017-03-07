Başbakan Yıldırım: Suriye'de iyi bir koordinasyon sağlanmazsa, arzu etmediğimiz çatışma riski yaşanabilir

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de bütün terör unsularının temizlenmesi gerektiğini belirterek "Suriye bütün terör örgütlerinden temizlenmesi için çok iyi bir koordinasyona ihtiyaç var. Bölgede birçok ülke var. Bu olunca burada gerek PYD, DEAŞ, El Nusra ve benzeri bütün terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor. Eğer bu koordinasyon sağlanamazsa hiç arzu etmediğimiz çatışma riski olabilir.

Başbakan Yıldırım Ürdün Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından soruları cevapladı. Yıldırım, Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarının Antalya'daki sürpriz toplantısı hakkındaki soruya "Suriye bütün terör örgütlerinden temizlenmesi için çok iyi bir koordinasyona ihtiyaç var. Bölgede birçok ülke var. Bu olunca burada gerek PYD, DEAŞ, El Nusra ve benzeri bütün terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor. Eğer bu koordinasyon sağlanamazsa hiç arzu etmediğimiz çatışma riski olabilir." yanıtını verdi.

"Bugün ve yarın da devam edecek olan toplantının asıl amacı koordinasyonu nasıl sağlarız. Ortak tehdit ortak düşman bölgede huzuru bozan, Suriye’de barışı kalıcı siyasi çözümü engelleyen terör unsurlarıdır." diyen Yıldırım "Bu unsurların hepsinin üzerine kararlılıkla gitmek gerekiyor" diye konuştu.