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Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (4)

ÖĞRENCİLERİ KUTLADI Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere geldiği İzmir'de Doğu ve Güneydoğu dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi

19 Haziran 2018 22:28

ÖĞRENCİLERİ KUTLADI
Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere geldiği İzmir\'de Doğu ve Güneydoğu dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Doğu ve Güneydoğu buluşmasından sonra ise Başbakan Binali Yıldırım, iki öğrenciyi kabul etti. Avrupa Birliği tarafından desteklenen SciChallenge adlı bilim yarışmasında, \'Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork\' adlı biyoloji projesi ile 28 ülkeden 438 projeyi geride bırakarak Avrupa birincisi olan özel bir lisenin öğrencileri Leyla Almasoud ve Berna Akdeniz ile ailelerini kutladı. Başbakan Binali Yıldırım, Leyla ve Berna\'nın başarılarının Türkiye\'nin göğsünü kabarttığını söyledi. Öğrencileri, öğretmenlerini ve aileleri başarılarından dolayı tebrik eden Başbakan Yıldırım, \"Kanserden yılda 13 milyon dolayında kişi hayatını kaybediyor. Ama erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu da yaptığınız işin çok anlamlı olduğunu ortaya koyuyor\" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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