Başbakan Yıldırım: Söğüt ruhu, 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN- Cafer ELMAS/SÖĞÜT (Bilecik), (DHA) - BİLECİK\'in Söğüt İlçesi\'nde düzenlenen 736\'ncı Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri\'ne Başbakan Binali Yıldırım ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Başbakan Yıldırım\'ı Ertuğrulgazi Türbesi önünde ellerinde balta ve kılıç olan Alp kıyafetli askerler karşıladı. Yıldırım, yaptığı konuşmada, \"Söğüt ruhu, 15 Temmuz\'da tekrar dirilmiştir\" dedi. Yıldırım, tören sonunda şenlik alanında ata bindi.

Başbakan Binali Yıldırım, sabah saatlerinde helikopterle Söğüt İlçesi\'ne geldi. Boynuna Yörük poşusu bağlanan Yıldırım, şenliklerin yapıldığı alanın yanında bulunan Ertugrulgazi Türbesi\'ni ziyaret ederek dua okudu. Binali Yıldırım\'ı türbe girişinde, ellerinde balta, bellerinde kılıç olan Alp kıyafetli askerler karşıladı. Yıldırım, Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izledi daha sonra gaziler derneği üyesi olan bir kişiyle birlikte Alp kıyafetli askerin yanına gidip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türbe ziyaretinin ardından yürüyerek şenlik alanına gelen Başbakan Binali Yıldırım, tribünlerdeki yörükleri selamladıktan sonra şenlik alanındaki protokolde kendisi için ayrılan yere geçti. Yıldırım, burada bulunanlarla da tek tek tokalaştı.

Söğüt\'teki etkinliklere Başbakan Binaili Yıldırım\'ın yanısıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile çok sayıda kişi katıldı. Etkinliklerde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

\'BU MİLETİN KARDEŞLİĞİNİ ASLA BOZAMAYACAKSINIZ\'

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada 736 yıl önce, bu topraklarda beyliklerden bir cihan devleti çıkaran ecdadın dayanışma ruhunun bugün de aynı şekilde Söğüt Meydanı\'nda kendini gösterdiğini söyledi. Yıldırım şöyle devam etti:

\"Söğüt bizim için sadece tarihi bir mekan değil, Söğüt büyük medeniyet çınarımızın köküdür. Söğüt yüzyıllar boyu 3 kıtada adaletle hükmeden devletimizin hareket noktasıdır. Atalarımız Söğüt\'te yurt kurmuş, bayrak dalgalandırmıştır. Dolayısıyla kuruluşun mekanı, yurdu, vatanı bu topraklardır. 736 senedir ilahi bir nağme gibi semaya yükselen bereketli bir tohum gibi toprağa kök salan işte bu devlet bilgeliği bugüne kadar bizi adalet ve kardeşlikte birleştirdiği gibi bundan sonra da buluşma adresimiz olacak gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Birliğimize kast eden, gücümüzü dağıtan, kardeşliğimize gölge düşürmek isteyen alçaklara buradan, Söğüt Meydanı\'ndan sesleniyorum asla kazanamayacaksınız. Bu milletin kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Bu şanlı bayrağı asla indiremeyeceksiniz, bu ezanları asla susturamayacaksınız. Tarihin bu kritik dönemecinde bize bu aziz millete büyük görev düşüyor. Osmanlının medeniyet birikimi devlet tecrübesi üzerinde kurulan genç cumhuriyetimiz Anadolu topraklarında tam bir istikrarın teminatıdır. Türkiye olarak bütün vatandaşlarımızla, bütün kurumlarımızla tek vücut olarak adaletin, kardeşliğin sesini yükselmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mübarek toprakları geçmişteki bütün tecrübeyle, bütün birikimle geleceğe, gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bugün aziz hatırasını andığımız Ertuğrul Gazilere layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. Bu güzel muasır medeniyetlerin ötesine geçirmek, Gazi Mustafa Kemal\'in işaret ettiği o deflere ulaştırmak için var gücümüzle, 80 milyon vatandaşımızla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.\"

\'GİTTİĞİMİZ HER YENRE SEVGİ, ADALET GÖTÜRDÜK\'

Başbakan Yıldırım, Türk milletinin her zaman zulmün karşısında adaletin yanında olduğunu söyleyerek, \"yüzyıllar boyu hem kendi izzet ve şerefimizi koruduk hem de mazlum milletlere, ezilen halklara karşı hami olduk, onları koruduk. Gittiğimiz her yere sevgi götürdük, adalet götürdük, hoşgörünün sancaktarı olduk. Çünkü bizim medeniyetimiz sevgidir, ilimdir, irfandır, barıştır, kardeşliktir. Biz yeryüzünde ayrılık tohumları eken, fesat çıkaranlara yıllar boyunca aynı kalp atışlarla, aynı yüce değerler etrafında ufka yönelerek cevap verdik. İnsan yüceldikçe devlet yücelir. Asırlardan beri biz kardeşiz, ebediyen de kardeş olmaya devam edeceğiz. Milletimiz, yürek dağlayan felaketler karşısında örnek dayanışma ve kardeşliği sergiliyor\" diye konuştu.

\'MİLLETİN ADAMI ERDOĞAN DİK DURDU\'

FETÖ terör örgütünü 15 Temmuz\'da milletin istiklaline kast ettiğini söyleyen Binali Yıldırım, milletin demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıktığını belirtti. Yıldırım şunları söyledi:

\"Çok acılar, çok nusubetler gördük, çok badirelerden geçirdik, ama istiklalimize gölge düşürmedik. FETÖ terör mensupları 15 Temmuz gecesi bu millete acı yaşatmak istediler. O gece bu aziz milletin istiklaline kast ettiler. Hatırlayın, 15 Temmuz\'da asker kılığına girmiş FETÖ teröristleri karşısında başkomutanımız, cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan dik durdu. Hükümeti, 80 milyon vatandaşıyla alçaklara geçit vermedik. Demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkan bu büyük millet Türk Milletidir. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. 15 Temmuz zorbalığa, baskıya, darbeye karşı milletin özgürlük, demokrasi aşkıyla verdiği en güzel cevaptır. Söğüt ruhu 15 Temmuz\'da tekrar dirilmiştir. Yeniden diriliş, yeniden yükselişin miladıdır 15 Temmuz. İhanet odaklarının saldıkları zehri devletin damarlarından temizleyen Türkiye artık yeni hedeflere, yeni hukuklara yelken açmıştır. Ekonomide, hukukta, demokraside kendine büyük hedefler koyan ülkemizi hiç ama hiç bir güç asla durduramayacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize hedef alan, fitne peşinde olanlara bu millet asla fırsat vermeyecektir. Her bir vatandaşımızın hakkına hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz 81 vilayeti bir biliriz aynı ruhla sahip çıkarız. Aynı zamanda gönül coğrafyamızın da sahibi biziz. Nerede mazlum varsa onun yanındayız. Nerede zulüm varsa, nerede vahşet varsa onun da karşısındayız. Biz ecdadımızdan bu mirası devraldık bundan böyle aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. \"

DESTİCİ\'NİN KONUŞMASI

Söğüt\'teki etkinliklere katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Ertuğrul Gazi Türbesi\'ni ziyaret ederek dua okudu. Destici, şenliklerde yaptığı konuşmada \"O günkü kuruluş ruhuna bugünde en az o zamanki kadar ihtiyaç var. Bugün de batıda emperyalist güçler ülkemizin birliğine göz dikmiş durumda. O gün Osmanlıyı kuran ruh, bugün de Türkiye\'nin her noktasında vardır. Türkiye\'yi bölmeye çalışanlar ham hayal içerisindedirler. El ele vererek onların hayallerini zindana gömelim. Şehitlerimiz var, hükümet devletimiz terörle mücadele veriyor. Bir terörist kalmayana kadar bu mücadelenin sürmesini destekliyoruz\" dedi.

Destici, \"Silahlı insansız hava araçları sivil vatandaşları vurup öldürdü\" dediği iddiasıyla savcılığın soruşturma açtığı CHP\'li Sezgin Tanrıkulu\'nu da isim vermeden eleştirdi. Destici, \"Bunlar eski yol arkadaşları. Devlet büyük mücadele içerisindeyken bize düşen içeride birlik olmaktır. Devletin milletin düşmanlarına karşı hep birlikte olunmalı\" diye konuştu. Destici, Barzani\'nin de boş hayallerden vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

BAŞBAKAN YILDIRIM ATA BİNDİ

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, Mehter Bölüğü konser verdi, ardından geçiş töreni yapıldı. Başbakan Yıldırım tören sonunda şenlik alanında Alp başlığını taktı ve ata bindi. Yıldırım bir süre at üzerinde dolaşıp tribünlerdeki Yörükleri selamladı.

Binali Yıldırım daha sonra şenlik alanı etrafındaki Yörük çadırlarını gezdi.

ORHAN HAKALMAZ\'DAN İZMİR MARŞI

Söğüt\'teki 736\'ncı Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri etkinlikleri kapsamında dün akşam ilçede sanatçısı Orhan Hakalmaz konser verdi. Hakalmaz konserde izleyenlerle birlikte İzmir Marşı\'nı söyledi. 9 Eylül\'ün İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü nedeniyle İzmir Marşı\'nı söyleyen Hakalmaz 10 bini aşkın izleyici eşlik etti.

Aynı gece Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kayı Alpleri ile birlikte Diriliş Ertuğrul dizi müziği ile sahneye çıktı. Bandonun konseri izleyenler tarafından alkışlandı.



