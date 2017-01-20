Başbakan Yıldırım: Siyasi rüşvet diyenler Devlet Bey'i tanıyamamış

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylamasına ilişkin olarak "Anayasa oylamasını bugün tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Yıldırım, CHP'li Özgür Özel'in "Milletvekillerine açıkça siyasi rüşvet teklifidir" sözlerine ilişkin de "Siyasi rüşvet diyenler Devlet Bey'i tanıyamamış" ifadesini kullandı.

Başbakan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın bugün görevi resmi olarak devralmasıyla ilgili de "Trump'a başarılar diliyoruz, hayırlı olsun. ABD'den beklentiler var. Küresel barış için, küresel güvenlik için dünyanın önde gelen ülkelerinden ABD'ye, Rusya'ya önemli sorumluluklar düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Aziz milletimizin cumasını tebrik ediyoruz. Allah milletimizi her beladan, kötülükten sakınsın. Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur oylaması yapılıyor. 11 madde oylandı, bugün tamamlamayı ümit ediyoruz. Ancak zaman zaman engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız hakim olduğu Meclis'e yakışmayan davranışlar hem milletvekillerine haksızlık, hem de milletimize haksızlık. Bu konuda milletvekillerimizin daha sakin, daha usturuplu bir hareket içinde olması umumi arzumuzdur. Milletin meclisini gasp etmeye kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum.

Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar Devlet Bey'i tanıyamamışlar, Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu da bunun en güzel ispatıdır. Onun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın bir parçasıdır. Arkadaşlar gündemimiz anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği biliyorsunuz Meclis'te kabul edildikten sonra inşallah milletimizin önüne gelecek. Millet kararını verecek

Trump'a başarılar diliyoruz, hayırlı olsun. ABD'den beklentiler var. Küresel barış için, küresel güvenlik için dünyanın önde gelen ülkelerinden ABD'ye, Rusya'ya önemli sorumluluklar düşüyor. Bölgede Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme çabalarına destek vermelerini bekliyoruz. İki gün önce de beyan ettim. Bazı yanlış anlamalar oldu ve iki ülke arasında bazı soğukluklar yaşandı. Yeni yönetimin de bunu ortadan kaldıracağına inanıyorum. Sayın Trump'ı zorlu günler bekliyor. Küresel ekonomik krizin küresel refaha dönüştürülmesi konusunda atacağı adımlar çok önemli. "