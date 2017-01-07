Başbakan Yıldırım: Sincar PKK'dan temizlenecek

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı İbadi ile Bağdat'ta bir araya geldi. Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin PKK'ya güç kullanılabileceği mesajının ardından başlayan PKK'nın Sincar'dan çekilip çekilmeyeceği tartışmaları için "PKK, Sincar'dan temizlenecek" dedi.

Türkiye ile Irak arasında yapılan ortak bildiride Başika'nın Irak kampı olduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca Irak'ın, Türkiye'nin Başika'dan çekilmesini istediği de belirtildi.

Başika için Irak kampı vurgusu

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan bildirede "İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, uluslararası koalisyonun DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti. Irak Başika'dan çekilme sürecinin başlatılmasını istedi. Başika'nın Irak kampı olduğu vurgulandı." denildi.

Irak'ta Irak Başbakanı İbadi'yle ortak basın toplantısı gerçekleştiren Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"(Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor."

"Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz."

Türkiye, Başika'dan ne zaman çekilecek?

Basın toplantısında Iraklı bir gazeteci Başbakan Binali Yıldırım'a Türk askerinin Başika'dan ne zaman çekileceğini sordu. Binali Yıldırım, "Şunu az önce ifade ettim. Bu konuyu etraflıca konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Başika'nın nasıl başladığını hangi hizmetler gördüğünü anlattık. Oradaki unsurlarımız önemli bir vazifede bulundular. Irak'ın egemenliği konusunda hassasiyetimizi ifade ediyoruz. Görüyoruz ki DEAŞtan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Burada işler yoluna girdiğinde gereken neyse yapılacak" yanıtını verdi. Binali Yıldırım'ın yanıtı üzerine İbadi, "En yakın zamanda çözülecek inşallah. Bu tutumunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sincar PKK'dan temizlenecek"

"Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincarın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakanın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz."