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Başbakan Yıldırım: Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum

"Rekabet şiddete dönünce eğlenceden çıkar"

20 Nisan 2018 16:59

Başbakan Binali Yıldırım, Fenerbahçe derbisinde başına yabancı madde isabet alması sonucu 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum" dedi.

"Rekabet şiddete dönünce eğlenceden çıkar" diyen Yıldırım, "Gerekli incelemer Türkiye Futbol Federeasyonu tarafından başlatılmıştı" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Şiddetle kavgayla futbol olmaz"

"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Futbol Federasyonu da gerekli araştırma soruşturmlara yapıyor sorumluluğu olanlar mutlaka karşılığını görecek.''

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