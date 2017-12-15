Başbakan Yıldırım,  Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye’den transit geçiş yapmakta olan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Senegal ile ikili ilişkiler ele alınarak ; Türk işadamlarının Senegal’de rekor sürelerde inşasını gerçekleştirdikleri havaalanı gibi projeler üzerinde duruldu. Yoğun karşılıklı ziyaretlerle taçlanan çok iyi düzeydeki ilişkilerin, önümüzdeki dönemde her veçhesiyle daha da geliştirilmesini arzu edildiği vurgulanarak Senegal’in FETÖ iltisaklı okullara karşı aldığı hızlı ve etkin önlemlerden dolayı teşekkür edildi.

Konuk Cumhurbaşkanı, Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve Türkiye-Senegal ilişkilerine verdiği önemi dile getirdi.