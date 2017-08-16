Başbakan Yıldırım: Şehirlerimizi rezil ediyoruz, sonra da düzeltmek için para harcıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, "Topraklarımızın yüzde 42'si deprem riski altındadır” hatırlatmasında bulunarak depreme hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Yıldırım “Depreme hazır olmak, deprem olduktan sonra düşüneceğiniz, karar vereceğiniz tedbirlerle olmaz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de şehirlerin önce 'rezil' edildiğini, daha sonra düzeltilmek için yüksek miktarlarda para harcandığını ifade ederken "Buna son vereceğiz" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım Kocaeli'deki Deprem Çalıştayı’nda konuştu. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem, dünyanın gerçeği. Depremleri engelleme şansımız yok. Gelişimine baktığımız zaman son yüzyıl içerisinde 39 Erzincan depremiyle beraber deprem hareketlerinin doğudan batıya doğru ilerlediğini görüyoruz. Bunun en son örneği 99 depremidir. Demek ki bundan sonra olacak deprem de batı bölgemizde olacak. Bu bilimsel bir tespittir. Bu gerçeği bilerek, bu alanda bilinçlenerek altyapı, üst yapı tedbirlerini alarak deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek mecburiyetindeyiz.

Depreme hazır olmak, deprem olduktan sonra düşüneceğiniz, karar vereceğiniz tedbirlerle olmaz. O deprem sonu zaten sağlıklı düşünce veyahut bir şey ortada kalmıyor. Panik havasıyla doğru yapacaklarınızı bile yapamaz hale düşüyorsunuz. O yüzden depremle yaşamanın yollarını en iyi şekilde öğrenmemiz, depreme hazırlıklı olmaktan geçiyor.

Türkiye olarak şunu aklımızdan çıkarmayalım. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem riski altındadır. 1900'lü yıllardan bu yana 2017'ye kadar geçen 117 yıl içerisinde ülkemizde toplam 5 bin 905 deprem gerçekleşmiş. Bu depremlerden 5 bin 83'ü, 4 ve 5 şiddet aralığında, 722'si 5-6 aralığında, geriye kalan 100 adedi de 6 ile 8 şiddetindedir. Bu depremlerde ne yazık ki 87 bin insanımızı kaybettik. Yani 117 yıl içinde 8 ve üzeri şiddette hiç deprem olmamasına rağmen bu can kaybı yaşandı.

Şehirlerimizi rezil ediyoruz, sonra da düzeltmek için para harcıyoruz. Buna son vereceğiz"