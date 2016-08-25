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Başbakan Yıldırım: Saldırı ülkemizin demokratik istikrarına yapıldı

“Terör örgütlerinin hesapları boşa çıkacak”

25 Ağustos 2016 20:03

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu konvoyun Artvin’de saldırıya uğramasına ilişkin olarak “Saldırı ülkemizin demokratik istikrarına yapıldı” dedi. Yıldırım, “Terör örgütlerinin hesapları boşa çıkacak. Birliğimize pusu kuranlar müstehak oldukları cezayı alacak” ifadesini kullandı.

Yıldırım’ın açıklaması şöyle:

"Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin'de uğradığı silahlı saldırı ülkemizin demokratik istikrarına ve toplumun huzuruna yapılmış alçak bir terörist saldırıdır. Saldırıyı nefretle lanetliyorum. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye, güvenlik güçlerimize ve bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyor, kalleş saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum.

“Türkiye'nin bütünlüğüne, dirlik ve düzenimize pusu kuran teröristlerle onları suikaste azmettiren geri plandaki alçaklar, hiçbir zaman Türkiye'nin birliğine zarar veremeyecek, emellerine kavuşamayacak ve müstehak oldukları cezaya muhakkak çarptırılacaklardır. Türkiye, demokrasi ve hukuktan ödün vermeyecek, insan ve insanlık düşmanı bütün terör örgütlerinin hesaplarını boşa çıkaracaktır. Bir kez daha terörist saldırıyı lanetliyor, ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

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