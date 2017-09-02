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Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli'nin ‘ışık gördü’ törenine katılacak

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın kurtuluş günü olan 8 Eylül ile İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’ü bağlayan gece, Başbakan Binali Yıldırım’ın Sabuncubeli Tüneli'nin ‘Işık gördü’ törenine

02 Eylül 2017 01:25

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın kurtuluş günü olan 8 Eylül ile İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’ü bağlayan gece, Başbakan Binali Yıldırım’ın Sabuncubeli Tüneli\'nin ‘Işık gördü’ törenine katılacağını söyledi.
Ak Parti Manisa İl Başkanlığı, Ak Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Selçuk Özdağ, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir ve çok sayıda partilinin katılımı ile bayramlaşma töreni düzenledi. Partililerin büyük ilgi gösterdiği bayramlaşmada konuşan Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, \"İlçelerimizde gittiğimiz zaman temayüllerde görüyoruz. Tayyip Bey\'in talimatları doğrultusunda, metal yorgunluğuna karşı değişiklik beklentisi var. Ama biz öyle bir partiyiz ki; ilçe başkanlarımıza değişikliği söylediğim zaman hiç sorun etmediler. Yeni aday arkadaşlarımızla çalışmaları ortak yapıyoruz\" dedi.
SABUNCUBELİ TÜNELİ’NDE TARİHİ GÜN GELİYOR
Baybatur, Başbakan Binali Yıldırım\'ın Manisa\'nın kurtuluş günü olan 8 Eylül ile İzmir\'in kurtuluşu 9 Eylül\'ü bağlayan gecede Manisa ile İzmir\'i birbirine bağlayacak olan Sabuncubeli Tüneli\'nin \'Işık gördü\' törenine katılacağını açıkladı. Baybatur, \"Bizim için, Manisa için prestij proje diye ifade edebileceğim Sabuncubeli Tüneli\'ni bitirmek üzereyiz. Sabuncubeli kışın özellikle şoförler açısından, otobüs ve kamyonlar açısından kazaların çok olduğu yer. Can kayıplarımız oluyor. 8 Eylül\'ü 9 Eylül\'e bağlayan gece; yani 8\'i Manisa\'nın kurtuluşu, 9\'u İzmir\'in kurtuluşu, Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımı ile Sabuncubeli Tüneli\'nde \'ışık gördü\' töreni yapacağız. İki taraftan girilen dikitler 8\'i 9\'a bağlayan gece karşılaşacak. 2018 yılında da inşallah Sabuncubeli Tüneli hizmete girecek. Yaklaşık 300 milyon liralık yatırım\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı.

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