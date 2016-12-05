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Başbakan Yıldırım Rusya'ya gidiyor

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki alışverişlerin TL ve Rus Rublesi olarak yapılması konusu da yer alacak

05 Aralık 2016 18:43

Başbakan Binali Yıldırım, bugün çok sayıda bakanla Moskova’ya gidecek. Resmi ziyarette Türkiye-Rusya ilişkileri, Şanghay Birliği ve enerji anlaşmaları ile başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Başbakan Yıldırım'ın Rusya Federasyonu ziyaretine ilişkin olarak Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın 5-7 Aralık 2016 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na gerçekleştirecekleri ziyarete dair bilgilere yer verildi. Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev’in davetine icabetle Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul  edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Başbakan Yıldırım'ın ayrıca, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşeceği ve Rusya Federasyonu Dışişleri Üniversitesi MGIMO’da bir konferans vereceği belirtilen açıklamada, "Temaslarda ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi hedefine yönelik girişimlerin değerlendirilmesi ile enerji, tarım, turizm, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki ortak projeler başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin genel durumu ve bölgesel-uluslararası gelişmelerin ele  alınması planlanmaktadır" bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Yıldırım'ın, Tataristan'ın başkenti Kazan'ı da ziyaret etmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, Kazan'da Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’la bir araya gelecek Yıldırım'ın, ayrıca Türk-Tatar İş Forumu'na da hitap edeceği kaydedildi.

 

İlk adım atılacak

 

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede iki ülke arkasındaki alışverişlerin TL ve Rus Rublesi olarak yapılması yönündeki açıklamalarının ardından ilk somut adım Sayın Başbakanımızın Rusya gezisinde atılacak. Sayın Başbakanımızın talimatı ile Rusya  ziyareti boyunca tüm heyetimizin konaklama ve harcamaları Rus Rublesi ile  ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

 

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