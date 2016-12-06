Başbakan Yıldırım: Rusya ile ticaret hacmi hedeflerin gerisinde

Başbakan Binali Yıldırım ile Rus mevkidaşı Dimitri Medvedev'in yaptığı ortak açıklamada, ikili ilişkilerin ilerlemesinde olumlu gelişmelerin kaydedildiği mesajı verildi. Medvedev, "Ortak çabalarımız sayesinde ilişkilerimizdeki zor sayfayı çevirmiş olduk" ifadelerini kullanırken, Başbakan Yıldırım da, "Son bir yılda zor günler geçirdik ancak geride kaldı, geleceğe odaklanalım" dedi.

Medvedev, "Türk Akımı'na ilişkin onay süreci bizde de işleyecek ve ilgili süreç tamamlanacak. Kültür alanındaki işbirliğimiz de sürecek. Ortak çabalarımız sayesinde ilişkilerimizdeki zor sayfayı çevirmiş olduk. Böylece bu ilişkiyi yeni bir temele oturtacağız. Bu görüşmeler de ilişkilerimize ivme kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Dışarda hava ne kadar soğuk olsa da görüşmelerimiz oldukça sıcak ve samimi. Son bir yılda zor günler geçirdik ancak geride kaldı, geleceğe odaklanalım. Enerji, ulaşım, tarım gibi konuları konuştuk. Enerji alanında Türkiye ile Rusya tam bir stratejik işbirliği içerisindedir. Nükleer santral projesi hızlandırılacak. Akkuyu'nun bir fazı 2023'te faaliyete geçmeli."

"Türk Akımı konusunda iyi durumdayız. Hızlı gidiyor. Türk Akımı sadece Rusya ve Türkiye'yi ilgilendiren bir proje değil. Bölgesel bir proje."