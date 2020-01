Başbakan Yıldırım: Rusya Büyükelçisi'nin öldürülmesi Türkiye ile Rusya ilişkilerini bozmaya yönelik provakasyondur

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Ankara büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin "Bu olay Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik alçak bir provakasyondur" dedi. Binali Yıldırım, "Biz bu eserleri İstanbul'un, Türkiye'nin tarihine yakışır şekilde barışın, sevginin üzerine inşa ediyoruz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zamankinden daha çok önemsiyoruz. Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir alçak örgütüne geçit vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin arkasındaki ağa babalarını da bulup ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

Yıldırım, 3. Havalimanı'nın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde açılacağını belirterek " İnşallah yeni havalimanımızı 2018’in şubat ayında, 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız" dedi.

Avrasya Tüneli'nin açılışında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili İstanbullular, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Büyük gün için hoş geldiniz, kıtaları birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin Türkiyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu muhteşem eseri meydana getiren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Değerli İstanbullular, dün gece bir menfur saldırı sonucu Rusya'nın Ankara büyükelçisi hayatını kaybetmiştir. Terör bir kez daha alçak yüzünü gösterdi. Bu olay, şüphesiz Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik alçak bir provokasyondur. Ama, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, Türkiye-Rusya ilişkileri gelişmeye devam edecek. Bozmaya asla ve asla güçleri yetmeyecek.

Türkiye dostlukları artırma, düşmanlıklarını azaltma yönündeki çalışmalarına Cumhurbaşkanımızın riyasetinde çalışmaya, gayret etmeye devam edecek. Suriye'de Rusya ile bölgedeki iktidarsızlıkların giderilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Her şey, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için dedik ve yola çıktık. Avrasya Tüneli de en büyük rüyalarımızdan, en büyük hayallerimizden biriydi. Hamd olsun, Marmaray gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ve Osmangazi Köprüsü gibi hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik. Açtığımız her eser, ülkemize kazandırdığımız her proje bu toprakların hakkı, emeği olan aziz milletimiz içindir. Türkiye'nin büyüme azmini Allah'ın izniyle hiçbir şer güç durduramayacak. Avrasya Tüneli ile Asya'yı Avrupa'ya 600 yıldır köprü olan Türkiye'yi hiçbir güç dize getiremeyecek. Şeytani tuzaklarla can alanlar, insanlık değerlemizden, demokrasiden, hukuk devleti olmaktan vazgeçiremeyecekler.

"Fatih'in torunları..."

Türkiye, adalet çizgisinden asla sapmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Anadolu topraklarındaki bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler. Terör nereden gelirse gelsin sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bildiğiniz gibi dünkü olayı da lanetle kınıyoruz ancak bu olayı yapanlar, bu çarpık zihniyetli sapkınlar asla ve asla amaçlarına erişemeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. "Yol, medeniyet" dedik, 14 yılda 6 bin kilometrenin üzerine 19 bin kilometre yol inşa ettik. Bugün, 76 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlandı, 14 yıl önce bu sadece 6'ydı. 156 yıllık demiryolu ağlarımızı yeniledik, kara tren devrinden hızlı tren dönemine geçtik. Hava yolunu, halkın yolu yaptık. Havaalanı sayımızı 2'ye katladık. Bugün dünyanın en büyük havalimanını yapan ülkenin adı Türkiye'dir.

İnşallah yeni havalimanımızı 2018'in 26 Şubat'ında devreye alacağız. Fatih'in şanına yakışır bir projeyle halkımızın karşısındayız. Fatih İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttü, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da arabaları, trenleri denizin altından geçiriyor. Bugün dünyanın en derin trenini açıyoruz, denizin altında 106.5 metre, boğazın altına geçiyor.

Sarayburnu'ndan Haydarpaşa'ya dakikalarla geçeceksiniz, 4 dakikayla geçeceğiz. 4.5 milyarlık proje, iki katlı yapıldı. Bir kat gidiş, bir kat geliş. Böylece Kennedy Caddesi E5 yoluna kesintisiz denizin altından bağlanıyor. 100 dakikalık, 1.5 saatten fazla gideceğiniz mesafeyi, Yenikapı'dan Göztepe'ye 15 dakikada geçeceğiz. İşte hizmet bu.

Deniz altında geçişte sadece 4 dakika, Unkapı ve Galata Köprüleri'nin trafik yükü de bu geçişle birlikte daha da azalacak ve buradaki trafik çok daha hızlanmış olacak. 120 bin araç bu tünelden geçip, Asya'ya oradan Avrupa'ya ulaşmış olacak. Tünelin hizmete başlamasıyla bir yılda sadece yakıt tasarrufu 160 trilyon, zaman tasarrufu ne kadar? 52 milyon saate ulaşacak.

"24 saat hizmet verecek"

Tünel 24 saat hizmet verecek. Doğal afetlerden etkilenmeyecek şekilde, gayet modern donanımlara sahip, tüm projelerde olduğu gibi çevreye duyarlı, hızlı, güvenli, sizlere en iyi konforu sağlayacak şekilde yapıldı.

Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın cumhurbaşkanım, Cumhuriyetimizin 90. yıldönümünde Marmaray'ı hizmete almıştık, o gün bugün 160 milyondan fazla İstanbullu her gün Asya'dan Avrupa'ya Marmaray ile geçiyor. Şimdi Avrasya Tüneli...

"Ağa babalarını bulacağız"

Bu büyük eser önce İstanbul'un, önce Türkiye'nin eseri olduğu kadar insanlığın da bir eseridir. Marmaray'ın kardeşi Avrasya, milletimizin eseridir. Çünkü sizin duanız ve desteğiniz arkamızda olmasaydı bu eserleri yapabilir miydik?

İnşallah, bundan sonra da büyük projeleri birer birer hizmete alacağız. Biz bu eserleri İstanbul'un, Türkiye'nin tarihine yakışır şekilde barışın, sevginin üzerine inşa ediyoruz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zamankinden daha çok önemsiyoruz. Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir alçak örgütüne geçit vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin arkasındaki ağa babalarını da bulup ortaya çıkaracağız.

"Dize getiremeyecekler"

Hiçbir şer odağı Türkiye'yi dize getiremeyecek. Kardeşliğimizi geliştireceğiz, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Ne Kürt'ü, ne Türk'ü, hepimiz yaradının kuluyuz. Yaradanı seveceğiz, yaradandan ötürü. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimizdir.

Bu duygularla sözlerime son verirken sayın Cumhurbaşkanım, bu eserin tamamlanması, başından bugüne gelmesinde ortaya koyduğunuz vizyon ve seferberlik için şükranlarımı sunuyorum. Ulaştırma bakanlığımda başlattığımız bir projedir. Değerli Cumhurbaşkanım, bu projede emeği geçen çok insan var.

Çok teşekkür ediyorum, Türkiye'ye güvendiler, yatırım yaptılar. Ulaştırma Bakanlığımızın tüm personeline çok teşekkür ediyorum. Lütfü Elvan ve Ahmet Aslan ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Benden önceki başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve eski cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'e çok teşekkür ediyorum.

Bir kez daha bu esere emek veren herkesi kutlarken bu muazzam eserin İstanbul'a, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepimize teşekkür ediyorum. Arnavutluk Cumhurbaşkanı'na özellikle teşekkür ediyorum. Gürcistan Başbakanı'na teşekkür ediyorum. Avrasya ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum."