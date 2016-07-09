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Başbakan Yıldırım: Rus turistlerle birbirimize hasret kalmıştık

"Bayram tatillerindeki ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma var"

09 Temmuz 2016 20:56

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ile normalleşmenin ardından bugün Antalya'ya gelen ilk Rus turist kafilesine ilişkin olarak, "Hasret kaldık Rus turistlerle birbirimize. 5-6 ay çok uzun bir süre. Gelirler tabii onlar da" dedi.

Osmangazi Köprüsü'nde konuşan Başbakan Yıldırım, "160 bin civarında geçiş oldu. Günlüğü 90 bini geçiyor. 101 binin üzerinde günlük trafik var. Çok büyük bir olay. Dolayısıyla vatandaşlarımız buradan çok rahatlıkla tatillerine gittiler. Herhalde dönüşle birlikte 1.5 milyona yaklaşır. Hayırlı olsun" diye konuştu. 

Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son rapora göre, bayram tatillerindeki ölümlü kazalarda önceki yıllara kıyasla yüzde 30 azalma olduğunu belirtti. 

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"160 bin civarında geçiş oldu. Günlüğü 90 bini geçiyor. 101 binin üzerinde günlük trafik var. Çok büyük bir olay. Dolayısıyla vatandaşlarımız buradan çok rahatlıkla tatillerine gittiler. Herhalde dönüşle birlikte 1.5 milyona yaklaşır. Hayırlı olsun.

 

"Şimdi Allah'a şükür bize imreniyorlar"

 

Yol, köprü bunlar medeniyet. Eskiden vatandaşlarımız dışarıya gittiğinde imrenirlerdi, şimdi Allah'a şükür bize imreniyorlar. Türkiye milletimizin duası ve millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları sayesinde  bu güce kavuştu. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi olmasına rağmen dünyanın en hızlı büyüme sağlayan 5 ülkesinden birini olma özelliğini koruyor. Hain terör örgütü bayram seyran dinlemiyor. Bunların kutsalı ve kıblesi yok. Maalesef Mardin'de hain saldırı gerçekleştirdiler. 2 şehidimiz var.

 

"Ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma var"

 

Bu sabah Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'mızdan gelen bilgi. 2016 yılında ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma var. Trafiğin yüzde yüz artmasına rağmen bu azalma gerçekleşti. Böyle güzel yollar, otoyollar yapılınca artık yol kusurundan dolayı kaza olmuyor. Amacımız ölümsüz ve kazasız bir seyahat. Ama yıl yıl hem eğitimle, hem bilinçlenme ile bu hedefimize yaklaşıyoruz. Acele etmeyin diyorum vatandaşlarımıza. Acele eden, ecele gider. Yolların kralı olmaz, yolların kralı olur. Bir defa daha hatırlatıyorum.

 

"Rus turistlerle birbirimize hasret kalmıştık"

 

İlk Rus turist kafilesinin bugün ülkeye giriş yapması sevindirici. Hasret kaldık Rus turistlerle birbirimize. 5-6 ay çok uzun bir süre. Gelirler tabii onlar da."

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