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Başbakan Yıldırım: Rejim değiştiren yok, değişen sadece hükümet sistemi

"Hem Meclis seçilecek hem cumhurbaşkanı seçilecek"

20 Kasım 2016 15:52

Başbakan Yıldırım, "Rejim tartışması 1923’te bitti. Türkiye, 'Cumhuriyet' dedi, rejimini seçti. Rejim değiştiren yok. Değişen sadece hükümet sistemi" dedi.

İstanbul Tuzla'daki Okan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin açılış törenine katılan Başbakan Yıldırım, ardından AKP Tuzla İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda kendisini bekleyenlere bir konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Yıldırım, şunları söyledi:

"Rejim tartışması 1923’te bitti. Türkiye, 'Cumhuriyet' dedi, rejimini seçti. Rejim değiştiren yok. Şunu bir anla artık. Hükümet sistemi de aynen belediye başkanlığı gibi… İşi büyütmeye lüzum yok. 80 senedir Türkiye’de belediyeler seçiliyor. Türkiye bölündü mü? İstanbul’un Büyükşehir Belediyesi var. Meclisi de var. Belediye başkanı seçiliyor. Aynı gün meclisi de seçiliyor. Şimdi de aynısı olacak. Hem Meclis seçilecek hem cumhurbaşkanı seçilecek. Aynı gün seçilecek. Aynı sürede görev yapacaklar. Tekrar seçime gidecekler. Yine aynı gün seçime gidecekler. Olan bu."

 

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