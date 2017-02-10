Başbakan Yıldırım: Referandum inşallah 16 Nisan'da yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde 'Başkan' yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tarihine ilişikin olarak "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak" dedi.

Yıldırım, "Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak." diye konuştu.