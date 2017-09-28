Başbakan Yıldırım: Referandum bölgeye huzur getirmez (4)

YILDIRIM: HİÇBİR DEVLET YAPILANMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ

Başbakan Binali Yıldırım, toplu açılış töreni sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Hastaneye hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım, kardiyoloji servisinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Anitta Otel’de düzenlenen Ak Parti Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, \"Bu bölgede yaşanan sıkıtılar kaoslar Kuzey Irak’ta Suriye’de anlamsız olarak devreye sokulan planlar bizim 2023 cumhuriyetin 100’üncü yılına giden hedeflerimizi baltalamaya yönelik faaliyetlerdir. Bunu biliyoruz. Son günlerde kuzey Irak’ta gayri meşru bir referandum yapıldı. Akılları sıra Irak’ı bölecekler Suriye’yi bölecekler bir uydu devlet ortaya çıkacaklar ve böylece bölgenin istikrarını bozmaya çalışacaklar. Hiçbir oluşuma hiçbir devlet yapılanmasına asla izin vermeyiz” dedi. Konuşması zaman zaman partililerin sloganlarıyla kesilen Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

“Darbenin arkasında olan ruhlarını bir dolara satmış olan o alçaklar yüce Türk adaletine hesap veriyor. Ne kadar tiyatro oynasalar da ne deseler de hiçbir şekilde açık söylüyorum adaletin pençesinden kurtulamayacaklar hukuk önünde hesaplarını en ağır şekilde verecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi bazıları yollara düşmüş arıyorlar. Ne arıyorsun kardeşim. Yola düşmek, yola çıkmak iyi bir şey de yürürsen arkandan millet yürüyecek sen yürüdün yanında FETÖ\'cülerle, bölücüler vardı. Biz bunlarla yol yürümeyiz bizim yolumuz milletin yolu.”

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