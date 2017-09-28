Başbakan Yıldırım: Referandum bölgeye huzur getirmez (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM: FİTNE TOHUMU EKİLMESİNE ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ

Başbakan Binali Yıldırım Çorum Valiliği ziyaretinin ardından Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlar tarafından alkışlarla ve sloganlarla karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, bir konuşma yaptı. Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’yi 3 kat büyüttüklerin söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Türkiye’nin rüyalarını gerçek yaptık. Çorum’da da büyük hizmetler, büyük yatırımlarla Türkiye’nin kalkınmasına aynı şekilde katkı sağladık. Bugün 64 eserin açılışını yapacağız. 542 milyon TL değerinde. Yarım milyardan fazla. Bu eserler bu hizmetler hep milletimiz için, sizler için. Biz AK Parti olarak başından beri siyasette bir ilkeye, bir önemli konuya hep vurgu yapıyoruz. Nedir o; insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin. Az önce burada hanım kardeşlerimizden bir tanesi dedi ki; Çorum’da hastanelerde bize iyi muamele yapmıyorlar, hizmetlerden yeterince memnun değiliz. Bakın Sağlık Bakanıma talimatı verdim, yarından itibaren bu yanlışı yapanlara hesabını anında soracak. AK Parti’nin tek adresi var. O da millettir. Millet mutluysa mesutsa biz de mesuduz, biz de mutluyuz. Milletimiz güvendeyse Türkiye’de güvende, ama son zamanlarda milletimizin huzurunu bozmaya çalışan, ülkemizin güvenliğini tehdit eden bazı gelişmeleri birlikte yaşıyoruz” dedi.

AYRILIK TOHUMU SERPENLER EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ IRAK\'TA YAŞAYANLARA YAPIYOR

Başbakan Binali Yıldırım, birkaç gün önce Kuzey Irak’ta bir referandum olduğunu dile getirerek “Bakın bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen Türkiye’nin ikazına rağmen inatla bu referandumu gerçekleştirdiler. Aslında bunu yapanlar, en büyük ihaneti kendi vatandaşlarına yaptılar. Biz bu topraklarda bin yıldan fazla Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Çerkez her mezhepten her meşrepten vatandaşlarımızla beraber yaşıyoruz, kardeşçe yaşıyoruz. Bunun en büyük örneği en güzel örneği Çorum’dur. Çorum kardeşliğin şehridir. Hal böyleyken durup dururken Irak’ta, Suriye’de yeterince sorun varken, kişisel ihtirasları yüzünden orada ayrılık tohumları serpenler, aslında en büyük kötülüğü Kuzey Irak\'ta yaşayan Kürtlere, Araplara, Türkmenlere, Ezidilere yapıyor. Türkiye olarak bütün dünya bilsin bizim Kürtlerle de, Araplarla da Türkmenlerle de hiç kimse ile bir sorunumuz yok” diye konuştu.

TÜRKİYE\'DE DÜŞMANLIK EDENLER 10 KEZ DÜŞÜNSÜN

Türkiye\'nin gerek Irak, gerek Suriye güney hudutlarında herhangi bir bölünme, ayrılıkçı hareket, yapay devlet kurma girişimi olursa, bunu ulusal güvenlik meselesi olarak gördüklerini ve gerekeni yapacaklarını vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, \"Bunu bütün dünya bilmelidir. Türkiye’nin dostluğuna herkes güvensin ama Türkiye’ye düşmanlık edenler de bir kere değil 10 kere düşünsün. Tabi Irak merkezi hükümeti ile yine Irak’a sınırı olan İran’la birlikte bu yok hükmündeki gayri meşru referandumdan sonra gelişen durumları değerlendirmek alınacak tedbirleri zaman kaybetmeden almak için görüşmelerimiz sürüyor. Bu yönde karalılığımız tamdır. Herkes şunu bilmelidir bölgede zaten yeterince sorunumuz var, yeni sorun alanları istemiyoruz. Suriye’de 7 yıldır yaşanan iç savaş, DEAŞ terör örgütü, PYD, YPG, PKK terör örgütü yüzünden milyonlarca insan evini, barkını, yurdunu terk etti. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Bunlardan en büyük bedeli de komşu ülkeler Türkiye ödedi. Onun için burada olup bitenlere Türkiye’nin ilgisiz kalmasını, kayıtsız kalmasını kimse beklememelidir. Tabii ki önlemlerimiz önümüzdeki günlerde peyderpey devreye girecek. Gelişmeleri takip edeceğiz ona göre karar vereceğiz. Biz binlerce yıllık kardeşçe yaşadığımız bu topraklara fitne tohumunun ekilmesine asla rıza göstermeyiz. Kürtlerde Araplar da Türkmenlerde kardeşimizdir.\" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından 64 tesisin açılış kurdelesi kesildi.

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