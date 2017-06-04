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Dünya
Deutsche Welle

Başbakan Yıldırım: Rakka operasyonu başladı

Başbakan Binali Yıldırım Rakka operasyonunun 2 Haziran’ı 3 Haziran’a bağlayan gece başladığını ve ABD’nin operasyon öncesinde gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

04 Haziran 2017 14:53

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım Rakka operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Yıldırım "2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece daha önce planlanan Rakka operasyonu başlatıldı. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde yaptı" dedi.

Türkiye'nin ABD'nin uyguladığı yönetimi tasvip etmediğini vurgulayan Yıldırım "Bu konuda her düzeyde rahatsızlığımızı ifade ettik ancak onlar bize, 'Bunun bir seçim olmadığını, mecburiyet olduğunu ve bu operasyon sonrası PYD/YPG ile ilişkilerin uzun süreli devam ettirilmeyeceğini, taktiksel bir iş birliği olduğunu' ifade ettiler ve bize gereken güvenceleri verdiler. Verilen güvence ne? Burada kullanılacak silahların daha sonra ülkemizde terör gruplarının eline geçmemesi ve terör faaliyetlerinde güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza karşı kullanılma ihtimalinin doğmaması. Bunu özellikle takip edeceklerini ifade ettiler" diye konuştu.

"Bizim değişmeyen bir stratejimiz var, ülkemizi tehdit eden terör grupları ister yurt içinde isterse yurt dışında olsun, adı da ne olursa olsun PKK/PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C, ne kadar örgüt varsa hepsi bizim için aynıdır, hedeftir" diyen Yıldırım "Yurt içinde gerektiğinde yurt dışında, ülkemizin, insanımızın güvenliği için gereken adımları atmaktan çekinmeyiz, geri durmayız. Bunu geçmişte de yaptık, bundan sonra da icap ederse yaparız" diye konuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/EC/AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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