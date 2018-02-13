Başbakan Yıldırım: PKK, PYD, YPG, sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin; güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Suriye'de PYD'ye yönelik silah sevkıyatına ilişkin olarak, "PKK, PYD, YPG, sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır" dedi.

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AKP Erzincan 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, "ABD yönetimi diyor ki 'Bizim, Suriye'de terör örgütleriye kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.' Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda 'Özrü kabahatinden büyük' demek. Şimdi DEAŞ bitti, DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O halde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz?" şeklinde konuştu.

"ABD yönetimi diyor ki 'Bizim, Suriye'de terör örgütleriyle kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.' Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda 'Özrü kabahatinden büyük' demek. Şimdi DEAŞ bitti. DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O halde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz?" değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye oradaki teröristlere Amerikan vatandaşının vergilerinden 550 milyon dolar... Bu, resmi olanı. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Sağdan, soldan, yardakçılarından topladıklarıyla rakam 3 milyar dolara ulaşıyor. Bu parayı verenler, ona destek olan ülkelerin vatandaşları, onların refahından, vergilerinden kesilerek terör örgütüne veriliyor. Sonra ne oluyor? O teröristler de çocukları katlediyor, yaşlıları katlediyor, sivilleri katlediyor. İnsanlıktan nasibini almamış bu alçaklar, bölgede huzuru bozmak için her şeyi yapıyor. Bu iş, o kadar kolay değil. Bu sefer sert kayaya çarptınız. Buradan ilan ediyorum. PKK, PYD, YPG sizin sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır."

"Türkiye'ye düşmanlık edenler de yer beğensin"

Bu bölgede Türkiye'ye rağmen emperyalist, istilacı emeller güdenlerin, geçmişte nasıl geriye püskürtüldüyse, nasıl geldikleri gibi gittiyse bu sefer de gideceğini ifade eden Binali Yıldırım, "Erzincanlıların güzel bir lafı var. Orada yaşayanlara, Suriye'nin vatansever insanlarına, Irak'ın vatansever insanlarına söylüyorum. Unutmayın, 'çay gider kum kalır.' Onlar gidecek, biz sonsuza kadar beraberce, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden, herkes safını doğru belirlesin, dostunu düşmanını doğru seçsin.' diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin dostluğa çok önem verdiğinin altını çizerek, Türkiye'nin dostluğunun kıymetli olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Türkiye'ye düşmanlık edenler de yer beğensin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların coşkusuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Şu heyecana, şu aşka bak, sevgiye bak. Ey ahmaklar, siz bu ülkeyi mi böleceksiniz? Aklınızı ekmek peynirle mi yediniz? Bu millet bölünür mü, bu bayrak iner mi, bu ezanlar diner mi? Elhamdülillah. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını ileterek salona geçti.