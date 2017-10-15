Başbakan Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Camii'nin açılışını yaptı

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul Pendik\'te yapımı tamamlanan Amine Hatun Camii\'nin açılışını yaptı. Camiinin açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ak Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camii çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Başbakan Yıldırım, vatandaşlara aşure dağıttı. Öğle namazını da burada kılan Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 3 saatin ardından tören alanından ayrıldı.

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